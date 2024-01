Брутален коментар на Ведрана Рудан крие силна порака: „Северина нека се …. Вештерке, ти не си наша девојка“

0 SHARES Сподели Твитни

-Северина повторно остана без дете, хрватските институции само си ја вршат работата, но тоа веќе не е новост . Очекувано – со контроверзни зборови писателката Ведрана Рудан го отвори својот коментар за Северина и случајот со губењето на старателството, односно враќањето на нејзиниот син кај татко му Милан Поповиќ .

Контроверзната објава од нејзиниот блог ја реобјавуваме во целост.

-Северина повторно остана без дете, хрватските институции само си ја вршат работата, но тоа веќе не е новост. Се очекуваше.

Која е Северина во хрватски контекст? Таа е жена која од моментот кога ќе излезе на сцената се однесува како маж. Сака слава, сака пари, сакала и имала дете вонбрачно. Зошто жените не нарачуваат сперма по пошта? Ги провоцира институциите на системот, не ги почитува учителките, вработените во градинка или жените во работните центри. Да не зборуваме за пречесните судии. Дрската баба ….

Па, кога би го изнервирала дома зад заклучена врата додека го подготвува ручекот за сопругот, а во мислите се подготвува за попладневното пеглање и евентуално доцна ноќен секс, кога ја чисти куќата и кога тој ќе го исклучи телевизорот… Но не! Таа сака да биде јавна жена и на тој начин да поттикне, по природата на чиста Хрватка, да побегне од децата, црквата и кујната. Опа!

Севе никогаш не може да научи во каква земја живее. Зборува прегласно, мисли, си го сака синот покрај себе, на крајот на краиштата, познато е дека 99% од Хрватките имаат деца по развод. Ние сме обични баби, женски кои имаме право на деца, многу често правата што ги добиваме ги надминуваат сите граници.

По разделбата имаме право да се грижиме за хранењето, облеката и образованието на децата. Никој не ја одзема радоста да се плати за обука, настава и обезбедување покрив над главата на нашите деца. Некои среќници добиваат и по 150 евра месечно алиментација.

Северина не е една од нас. Таа е државјанка на Република Хрватска. Таа доби вонбрачно дете, но се уште нема статус на обична мајка. Кога би го имала тој статус, би била срам за Хрватска, како што е срам за сите мајки од Хрватска кои имаат деца вонбрачно.

Вештерката не е наша девојка. Нашата девојка не е таква какви што беа „нашите момчиња“, оние БББ што отидоа во Грција да се тепаат со хулигани како нив. Експлодираа глави, течеше крв, едно момче, среќа што не беше блубој, го загуби животот…

Па, се сеќавате ли на тој случај? Цела Хрватска беше на нозе. Нашиот Велики Водач, Црквата, министерот за надворешни работи, сите хрватски момчиња кои се инкарнација на нашата убава, завиваа дека нема да ги остават „нашите момчиња“ на цедило. И тие не. Момчињата се граѓани на Република Хрватска, секоја земја ги штити своите граѓани што и да прават.

Се праќаа лекови, се загриживме дали Грците во затворите, кутрите невини, ќе ги измачуваат без милост, што да се направи по секоја цена да се вратат дома затоа што овие хулигани се „наши момчиња“. БББ Хрватска извлекла некои, па двајца од нив отишле во Вуковар и таму претепале неколку момчиња бидејќи зборувале српски. Кој се грижи. БББ се „наши момци“ и кога млатеат. Тие ќе бидат „наши момчиња“…

Сепак, да бидеме објективни. Нејзиниот противник не е некој ѓубре, некаков криминалец, чудовиште или, не дај Боже, психопат. Напротив. Тој е благ татко и голем добротвор. Тешко е да се изброи колку детски игралишта, училишта, болници, чешми за вода изградил, колку стари Хрватки помогнал да ја преминат зебрата…

Дали ни е дозволено да му го одземеме синот на таков човек и сега Нашето Момче, не дај Боже, две недели месечно? Нема шанси! Нашата Мајка Тереза ​​во панталони мора да го добие своето дете да го чува и гали 24 часа и 365 дена во годината. А тоа е малку кога ќе се земе предвид што досега хрватскиот херој на татковинскиот мир направи за Хрватска.

Северина нека се… Каде е водоскокот, Севе? Го нема. Па зошто да ти дадеме дете? Само затоа што е твое и само затоа што го сакаш и само затоа што те сака тебе? Вештерка, ти не си наша девојка.

Наскоро во Хрватска ќе има претседателски избори. Јасно ми е кој ќе биде единствениот противник на Милановиќ. Како ме заебава оваа Хрватска?! Каков избор ми прави?! Или Зоран или Милан.

Само напред! Ќе гласам за Зоран, дури и хрватските институции да ме стават во лудница или да ми ги одземат децата – напиша Ведрана.

Инаку, пред три години познатата писателка ја поддржа Северина во една телевизиска емисија во Србија, а Северина на својот Инстаграм профил сподели клип од емисијата.

– Северина е најмоќната жена во историјата на Хрватска, зборувам за Хрватска, земја која постои од 1991 година. Таа е најмоќната жена, најпознатата, се покажува, не се покажува. .. Таа е таа. Таа нема презиме. Таа е Северина. Таа е идеална мета за државата. Северина треба да биде силувана, а потоа да испратите порака до сите други жени кои не можат да го достигнат тоа ниво – изјавила Ведрана во 2021 година.

– Благодарение на оваа прекрасна жена. Не знам што направив за да ја заслужам нејзината љубов и заштита што секогаш ми ги дава. Не се познаваме, но се сакаме. Отсекогаш ја сакав, бидејќи никој не можеше да и парира во разговор. Таа ги подготвува сите. Духовита… да, боли. Нејзината слобода боли. Ведрото небо го разубавува денот. И јас сум трогната и се смеам. Само мајка ми би била ‘полоша’ од неа. Мајка се чува „на синџир“ девет години. Наместо мајка ми, нашите мајки зборува Ведрана. Навистина сакам да ме сака Ведрана – и се заблагодари Северина во објавата.

