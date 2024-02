ВИДЕО | Социјалните мрежи полудеа поради однесувањето на една од најпознатите филмски ѕвезди: Погледнете како Ен Хатавеј се оденуваше со обожавателите

0 SHARES Сподели Твитни

Нејзе ја сметаат за најпристојна ѕвезда – вистинска предност меѓу познатите личности. Дали таа титула е оправдана или е претерано оценување на нејзината личност ?

Она што фрли малку сомнеж е видео од модна ревија на култна модна куќа, со која таа соработува. Многумина не очекуваа дека Ен Хатавеј ќе се однесува вака.

Видео-снимката е создадена на модната ревија на „Valentino“ во 2022 година и повторно „разгоре“ на социјалните мрежи. Ен Хатавеј излегла од автомобилот и им се обратила на фановите кои чекале да се фотографираат со неа и да и добијат автограм, покажува видеото.

Do you think Anne Hathaway is being polite or impolite to her fans in this video? pic.twitter.com/ebOznRB8pu— Oli London (@OliLondonTV) January 31, 2024

Ен Хатавеј им рекла дека не може да се фотографира со секого, и дека нема да ги потпишува постерите, туку ќе остане да позира за сите да ја фотографираат и да имаат некакво сеќавање.

„Дали Ен Хатавеј беше љубезна или не ?“, гласи прашањето во описот на видеото.

Коментарите се прилично поделени: „Познатите немаат потреба да се дружат со обожавателите“, „Барем тоа го направи учтиво“, „Многу учтиво, лесно можеше да ги игнорира“, „Претенциозно и безобразно“, се само дел од коментарите под објавата.

Некои очигледно очекуваа повеќе од актерката. Не е лесно да се носи титулата добра жена, луѓето често имаат преголеми очекувања од вас.



