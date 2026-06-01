Витаминот што сите го земаат може да биде опасен: Доктор предупредува од ризици за срце и бубрези 

Популарен лекар повторно предупреди за вообичаен додаток во исхраната кој може да предизвика сериозна штета ако се зема во прекумерни количини. Тој објасни дека прекумерната употреба на витамин Д може да го оштети срцето, бубрезите и коските.

Нашето тело се потпира на одредени витамини и минерали за да остане здраво. Иако треба да можеме да добиеме сè што ни е потребно од балансирана исхрана, понекогаш ни се потребни додатоци во исхраната за да не поддржат.

Витаминот Д е еден од најпопуларните додатоци во исхраната . Бидејќи главно е предизвикан од изложеност на сончева светлина, се препорачува да се зема помеѓу октомври и март.

Премногу витамин Д може да биде штетно

Витаминот Д помага во регулирањето на количината на калциум и фосфат во телото. Овие хранливи материи се потребни за одржување на здрави коски, заби и мускули. Сепак, како и со секој лек или додаток во исхраната, премногу витамин Д може да биде штетно.

Доктор Сурај Кукадија уште еднаш се обиде да ја нагласи важноста на правилниот внес на овој витамин како додаток во исхраната.

– Навистина важно предупредување за прекумерна употреба на додатоци на витамин Д. Значи, витаминот Д предизвикува реапсорпција на калциум, па ако земете премногу витамин Д, можете да добиете хиперкалцемија. Тоа значи навистина високи нивоа на калциум во крвта, што е лошо и може да предизвика штетни несакани ефекти, рече тој.

Докторот објасни дека ова може да доведе до парадоксално слабеење на коските. Исто така, може да предизвика оштетување на срцето и бубрезите. Неговиот совет е поддржан од британската Национална здравствена служба (NHS), која ги охрабрува луѓето да не земаат поголема доза од препорачаната.

– Земањето премногу додатоци на витамин Д во текот на подолг временски период може да предизвика премногу калциум да се насобере во телото. Може да ги ослабне коските и да ги оштети бубрезите и срцето – нагласуваат тие.

Колку витамин Д треба да земате?

Витаминот Д, честопати наречен витамин на сонцето, е клучен за здравјето на коските, функцијата на имунолошкиот систем и бројни други процеси во нашето тело.

За доенчиња, на сила е национална мерка од 400 меѓународни единици (IU) дневно во текот на првата година од животот. За деца од првата година од животот, се препорачува внес од 600 до 1000 IU дневно, особено во текот на зимските месеци. Дневен внес од 600 IU се препорачува за здрави возрасни, додека малку повисока доза од 800 IU се препорачува за постари лица.

Посебни групи, како што се луѓето со зголемен ризик од недостаток, треба да земаат превентивни дози од 1.500 до 2.000 IU во текот на есента и зимата. Во случај на лабораториски потврден недостаток, лекарите препишуваат почетни високи дози, проследени со терапија за одржување, со задолжителна контрола на нивото на витамини во крвта по три месеци. Упатствата, исто така, го дефинираат максималниот дозволен дневен внес за здрави возрасни лица, кој е 4000 IU.

