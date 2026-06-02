Дали знаете зошто мачките го креваат задникот: Причината може да ве изненади

Иако мачките и кучињата не можат да зборуваат, постојат мали нешта што ги прават, а кои можат да ни кажат како се чувствуваат, што сакаат или дали се чувствуваат лошо.

На сопствениците на домашни миленици им се препорачува да не ги игнорираат своите мачки ако ги креваат задниците во воздух, бидејќи тоа го прават од причини што најмалку би ги очекувале.

Иако многу луѓе мислат дека мачките едноставно велат здраво кога доаѓаат да ги погалат и да им го кренат задникот, всушност постои многу слатка причина зад овој гест.

Мачките ги креваат задниците како сладок комплимент кон своите сопственици, за да им покажат колку им е грижа.

Кога мачката го прави овој гест, тоа е знак на наклонетост и е еквивалентно на кажување на зборовите „Ми се допаѓаш“ и „Ти верувам“.

Повеќето луѓе се смеат и мислат дека е само смешно или чудно, но никогаш не треба да го игнорирате ова однесување. Подигнатиот задник е всушност еден од најголемите комплименти што вашата мачка може да ви ги даде.

Ова значи дека се чувствуваат безбедно, опуштено и ви веруваат целосно. На јазикот на мачките, ова е пријателски поздрав и знак на наклонетост.

