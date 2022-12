Полицијата објави снимки од парите што ги заплени кај Ева Каили во Брисел

Таа е една од четворицата осомничени обвинети откако белгиските инспектори пронајдоа 1,5 милиони евра во куфер во две куќи.

Каили беше сменета од функцијата со гласовите на пратениците во Европскиот парламент, со 625 „за“.

Belgian police have seized more than €1.5 million while searching the homes of Greek MEP Eva Kaili and former MEP Pier Antonio Panzeri, as seen in this picture provided to Euronews.

Read more on the story: https://t.co/5az5wNoGI7 pic.twitter.com/goqDgY0FC4

