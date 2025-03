Инцидент со Запалени Возила во Лас Вегас Истражуван Како Потенцијален Терористички Напад

0 SHARES Сподели Твитни

Изутринава, во центар на Tesla во Лас Вегас, поради пожар, неколку возила претрпеа штети, а ФБИ не исклучува можност за терористички чин, според Fox News. Во овој настан, пет возила се оштетени, додека две се запалени. Спенсер Еванс, агент на ФБИ во Лас Вегас, изјави дека инцидентот носи одредени белези на тероризам, но сè уште е рано за конечна проценка. Инцидентот е под истрага од страна на ФБИ тимот за антитероризам. Околу 2:45 часот утрината, полицијата во Лас Вегас доби повици за пожари на сервисната станица. Помошник началник на противпожарната служба, Џенифер Вајат, истакна дека пожарите биле локализирани на две возила и биле згаснати пред да го зафатат батерискиот дел. Камерите снимија осомничен, но полицијата не ја исклучува можноста за учество на повеќе лица. Оштетените возила сè уште немаат утврдено сопственик. Извршниот директор на Tesla, Илон Маск, го нарече инцидентот грешен и луд, и го осуди. Тој го именуваше настанот како терористички чин. „Насилството како ова е неприфатливо каде било во светот. На сите што можеби мислат дека ова е оправдано, сакаме да им појасниме дека е криминал. Ќе ве пронајдеме и ќе ве гониме”, порача агентот на ФБИ. ФБИ не коментира дали инцидентот е политички мотивиран или поврзан со администрацијата на Трамп. Шерифот Дори Корен истакна дека полицијата верува дека осомничениот пристигнал облечен во црно и користел молотови коктели и огнено оружје за нападот. На местото на настанот е пронајден неактивиран молотов коктел и докази за најмалку три истрели во Tesla возила. Корен додаде дека засега ова се смета за изолиран инцидент и нема дополнителна закана за јавноста. Сепак, напади на канцеларии и возила на Tesla биле забележани и во Калифорнија и Канзас.

