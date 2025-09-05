Кејт Мидлтон за прв пат го покажа својот нов изглед во јавноста: Нејзината светла боја на коса го привлече целото внимание

0 SHARES Сподели Твитни

Принцезата од Велс, Кејт Мидлтон, го откри својот нов имиџ во јавноста, појавувајќи се заедно со својот сопруг, принцот Вилијам, во музеј во Лондон.

Принцот и принцезата од Велс беа насмеани додека ги посетуваа новореновираните градини на Природонаучниот музеј во Лондон – нивното прво јавно појавување заедно по речиси два месеци.

Принцезата, која е покровител на музејот, ги остави своите руси локни раскошни за време на прошетката, за која носеше твид јакна преку бела кошула и темни панталони од костум.

Kate Middleton, the Princess of Wales, is blonde (ish!) https://t.co/pQWssByBX7 pic.twitter.com/XpSNAM1hKx— Tatler (@Tatlermagazine) September 4, 2025

Својот деловен-лежерен изглед го комплетираше со кафеави мокасини од велур и ѓердан со иницијалите на нејзините три деца, Џорџ, Шарлот и Луис.

На кралскиот пар му се придружија ученици од Манчестер и Лондон за обиколка на градините, пред да разговараат со младите за важноста на поминувањето квалитетно време во природа.

Нивната посета е првпат Кејт да биде видена на официјален настан откако нејзиното семејство ѝ се придружи на тениското првенство во Вимблдон во јули.

Во март 2024 година, принцезата откри во видео изјава дека ѝ е дијагностициран рак и дека е на хемотерапија.

До септември, Кејт објави дека е без рак, опишувајќи го деветмесечното искушение како „неверојатно тешко“ за нејзиното семејство, но такво што ѝ оставило „обновено чувство на надеж и благодарност за животот“.

Стилските избори на Кејт честопати поставуваат трендови во Велика Британија и низ целиот свет, а новата руса коса на идната кралица особено привлекува внимание.

