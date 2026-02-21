Макрон ја поздравува одлуката на Врховниот суд на САД за поништување на царините на Трамп

Францускиот претседател Емануел Макрон ја поздрави одлуката на Врховниот суд на САД за поништување на широк спектар на царини од 10% воведени од американскиот претседател Доналд Трамп минатата година, велејќи дека е добро да има контрола и рамнотежа во владеењето на правото и демократијата.

„Не е лошо да се има Врховен суд и владеење на правото во демократијата“, рече Макрон, додавајќи дека Франција ќе ги разгледа последиците од царините од 10% што ги воведе Трамп синоќа на глобално ниво, објави Ројтерс.

Новите американски царини, рече Трамп, ќе стапат на сила „речиси веднаш“.