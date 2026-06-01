Медицинска сестра открила необичен знак дека мажот би бил добар татко

Што всушност го прави еден татко добар ?

Oдговорот на ова прашање често се бара во сериозноста, одговорноста, стабилноста или подготвеноста мажот да биде присутен во животот на детето. Сепак, неонаталната медицинска сестра Кара Томпсон вели дека забележала интересен образец со текот на годините.

Според нејзиното искуство, најдобрите татковци не се нужно оние кои на прв поглед се вклопуваат во стереотипот за „идеален маж“, ниту пак е важно колку заработуваат или како изгледаат. Многу поважно, како што тврди тој , е колку се вклучени во бременоста , породувањето и секојдневниот живот на нивната партнерка.

Кара Томпсон работи во одделот за мајки и бебиња веќе пет години, каде што им обезбедува грижа на жените по породувањето и им помага на семејствата во првите денови со новороденчето. Во оваа средина, како што вели тој , често може да го види односот на својот партнер кон мајката и бебето.

Таа верува дека добриот татко се препознава уште пред да се роди детето. Мажите кои ја следат бременоста, се интересираат за потребите на својата партнерка, поставуваат прашања и сакаат да научат како да помогнат, според нејзиното искуство, честопати подоцна се покажуваат како посветени родители.

„Гик“ работни места и хобија како знак

Томпсон ги издвои мажите што ги опишува како „штребери“. Според неа, одредени работни места и хобија можат да покажат колку некој е подготвен да се посвети на нова улога, дури и пред да го запознае како родител.

„Не мислам дека мора да има врска со изгледот или градбата . Сè се сведува на тоа што прават и какви хобија имаат.“

Како што објаснува, под „штребери“ не мисли пејоративно, туку на мажи кои се љубопитни, вклучени, подготвени за заеднички активности и отворени за нови искуства.

„Гиковите – ако се компјутерски научници , ако играат „Тунги и змејови“, ако читаат, ако се од оние што ќе ве запишат на заеднички активности како што е работилница за правење свеќи – тоа се мажите што ќе речат: „Треба да се запишеме на курс за бременост “, објасни таа.

Присуството е поважно од сликата што ја оставаат

Според неа, мажите кои се подготвени да бидат вклучени во сите фази од бременоста и родителството покажуваат особини кои се важни за татковството. Тие не се пасивни набљудувачи, туку партнери кои сакаат да бидат дел од процесот.

Таквите мажи, како што наведува тој, разбираат колку е важна поддршката и ја даваат без да чувствуваат дека тоа им е обврска. Нивниот интерес, трпение и желба за учење можат да бидат поважни од надворешниот впечаток што го оставаат.

Томпсон верува дека „штреберите“ често се посветени, внимателни и страсни , а тоа се квалитети кои лесно се пренесуваат на родителството. Иако понекогаш изгледаат социјално несмасни, таа истакнува дека честопати не се оптоварени од мислењата на другите луѓе, поради што се способни да бидат автентични и природни во улогата на татко.

„Веројатно ќе“

Конечно, таа испрати порака до жените кои се прашуваат каков би можел да биде нивниот партнер како татко.

„Ако сте во врска со „штребер“ и се прашувате дали тој би бил добар татко, веројатно би бил“, заклучи Томпсон.

