Мерилин Монро ја призна болната вистина 2 дена пред смртта: Нејзините последни зборови ја ледат крвта во вените

Денес се одбележува 100-годишнината од раѓањето на Мерилин Монро. Во оваа пригода, нејзиното последно интервју и одамна изгубените фотографии повторно ја осветлуваат помалку познатата страна на жената која се криеше зад холивудскиот гламур.

Иако светот ја памети како платинеста убавица, симбол на Холивуд и икона на популарната култура, нејзиниот живот беше многу посложен од сликата што јавноста ја знаеше. Родена како Норма Џин Мортенсон во Лос Анџелес, таа го поминала детството во згрижувачки семејства и сиропиталишта, соочувајќи се со бројни предизвици уште од нејзините најрани денови.

И покрај славата што ја стекна, Мерилин во текот на целиот свој живот се стремеше да биде препознаена не само по својот изглед, туку и по својот талент и личност. Можеби затоа нејзината приказна сè уште го привлекува вниманието на луѓето ширум светот, бидејќи зад легендата за филмската дива стоеше жена која копнееше по разбирање, прифаќање и вистинско почитување.

– Знаете, повеќето луѓе всушност не ме познаваат – му се доверила Мерилин Монро на уредникот на списанието „Лајф“, Ричард Мериман, за време на разговор воден во летото 1962 година. Овие зборови звучат речиси пророчки денес, бидејќи откриваат колку е голем јазот помеѓу нејзиниот јавен имиџ и нејзината вистинска личност.

Интервјуто беше објавено на 3 август 1962 година, а само два дена подоцна светот беше запрепастен од веста за нејзината смрт. Мерилин Монро беше пронајдена мртва во својот дом на 36-годишна возраст, оставајќи зад себе кариера што одбележа ера и мистерија што продолжува до ден-денес.

Пред да стане филмска ѕвезда, почитувана од целиот свет, таа беше осамено девојче кое наоѓаше утеха во кината. Филмовите претставуваа нејзино бегство од тешкото секојдневие и нестабилното детство, а токму во светот на филмовите таа наоѓаше инспирација да сонува за поинаков живот.

Таа обожаваше филмови

Мерилин Монро е родена како Норма Џин Мортенсон и пораснала без безбедноста и топлината на семејниот дом. Затоа нејзината љубов кон филмовите не била само детска забава, туку и засолниште од суровата реалност и начин да се избега, дури и за момент, во светот на имагинацијата.

Подоцна, таа рекла дека уште како петгодишно девојче сакала да стане актерка. Кога живеела со згрижувачки семејства, често ја праќале во кино за да излезе од дома, и поминувала часови гледајќи филмови од првите редови. Токму тие моменти го обликувале нејзиниот сон за живот на големото платно.

Патот до славата не бил ниту брз ниту лесен. За време на Втората светска војна, таа работела во фабрика за муниција, каде што ја забележал воен фотограф. Неговиот предлог да се проба како модел ѝ ги отворил вратите кон светот на модата и забавата. Набрзо го променила својот изглед, ја обоила косата во сино и го создала препознатливиот лик на Мерилин Монро, кој ќе ја претвори во една од најголемите ѕвезди на 20 век.

Сепак, ликот што ѝ донесе светска слава стана и еден вид товар. Додека јавноста ја гледаше како гламурозна филмска дива, зад рефлекторите стоеше жена која постојано се бореше да биде прифатена како сериозна актерка и личност со многу поголема длабочина отколку што покажуваше нејзиниот внимателно изграден јавен имиџ.

Таа самата го создаде ликот на Мерилин Монро

– Мерилин Монро беше лик што самата го создаде – се присети Џејмс Хаспил, еден од нејзините ретки пријатели кои ја познаваа надвор од рефлекторите.

– Тој лик ѝ донесе слава и успех, но во приватниот живот таа беше Норма Џин – додаде тој.

Оваа разлика помеѓу јавна ѕвезда и жена која се криела зад познато име ја следела Мерилин во текот на целиот нејзин живот. Додека светот ја обожавал филмската икона, таа често се обидувала да ја зачува својата автентичност и идентитет што постоеле пред славата.

Слава како кавијар – привлечна, но не за секој ден

Во своето последно интервју, Мерилин отворено зборуваше за славата, без идеализирање и разубавување. Таа беше свесна дека ѝ донесе богатство, признание и можности за кои можеше само еднаш да сонува. Сепак, таа беше добро свесна за својата друга страна – постојаната изложеност на јавноста, притисокот од очекувањата и чувството на осаменост што често го придружува животот на познатите личности.

За неа, славата не беше само привилегија, туку и товар. Донесе восхит од милиони луѓе, но во исто време одзеде приватност и мир. И покрај сè што постигна, Мерилин остана свесна дека популарноста не може да ги задоволи сите човечки потреби или да донесе вистинска среќа. Затоа зборуваше за неа искрено, како за нешто што може да биде привлечно и скапоцено, но кое не е лесно да се носи секој ден.

Кога зборуваше за славата, Мерилин Монро ја споредуваше со кавијар – нешто што е привлечно и луксузно, но од кое може да се наситиш ако го има премногу. Таа на шега истакна дека славата има своја цена, потсетувајќи се на непријатно искуство по операцијата во 1961 година, кога толпа обожаватели ја опкружуваа толку многу што нејзините постоперативни конци попуштија. Потоа, рекла таа, сфатила колку луѓето сакаат да видат дека нивните ѕвезди се вистински, луѓе од крв и месо.

Иако беше една од најпознатите жени во своето време, Мерилин никогаш не ја гледаше славата исклучиво како симбол на моќ и привилегии. Свеста за нејзиното влијание врз другите се развиваше постепено, а еден од клучните моменти се случи во 1954 година за време на посетата на американските војници во Кореја.

Таму, пред илјадници војници кои ја пречекаа со голем ентузијазам, таа за прв пат целосно сфати колку емоции и внимание предизвикува кај луѓето. Таа средба остави силен впечаток врз неа и ѝ покажа дека нејзината популарност оди подалеку од екранот – таа стана симбол на надеж, радост и инспирација за многумина кои беа далеку од своите домови.

Големо влијание врз луѓето

Мерилин често истакнуваше дека долго време не била свесна колку силно влијае врз луѓето. Дури за време на посетата на американските војници во Кореја во 1954 година, таа целосно го почувствувала обемот на својата популарност. Илјадници војници собрани на студ ја поздравиле со овации и продолжен аплауз, не криејќи го своето воодушевување од нејзиното присуство. Таа средба останала во нејзиното сеќавање како моментот кога сфатила колку многу им значи на луѓето што ја следат и ја сакаат.

Сепак, зад сликата на самоуверена филмска ѕвезда стоеше жена со многу несигурности. И покрај тоа што беше обожавана низ целиот свет, Мерилин призна дека не ѝ се допаѓа вниманието на масите. Ги сакаше луѓето и ја ценеше својата публика, но големите толпи и собири честопати ја исполнуваа со непријатност и страв.

Таа искреност ја откри нејзината ранлива страна – личност која, и покрај славата и статусот на една од најголемите икони на 20 век, остана чувствителна на притисоците од животот под постојаниот поглед на јавноста.

Мерилин Монро никогаш не се плашела од фактот дека јавноста ја перцепира како секс симбол, но верувала дека сексуалноста е природен дел од човечката личност и не е нешто од што треба да се срами. Верувала дека привлечноста има значење само кога е искрена и спонтана, без наметнување и вештачко создавање слика за себе.

Таа нагласи дека никогаш не изградила кариера потпирајќи се исклучиво на својата сексуалност, туку дека сака да биде препознаена и како уметница. Верувала дека креативноста, емоциите и уметничкиот израз се длабоко поврзани со човечката природа и дека токму од оваа автентичност произлегува вистинската уметност.

Роденденска честитка за претседателот Кенеди

Еден од моментите што ја одбележаа нејзината кариера се случи на 19 мај 1962 година во Медисон Сквер Гарден во Њујорк. Потоа, пред илјадници гости, таа изведе незаборавна верзија на песната „Среќен роденден, господине претседателе“ во чест на претседателот Џон Ф. Кенеди. Настапот веднаш стана дел од популарната култура и се памети како еден од најпознатите јавни моменти во историјата на американскиот шоубизнис.

Иако нејзиниот настап пред претседателот Џон Ф. Кенеди подоцна стана еден од најпознатите моменти во историјата на популарната култура, Мерилин Монро не го доживеала како лесен и гламурозен настан. Напротив, таа рекла дека непосредно пред да излезе на сцената, ја обзела огромна нервоза и страв од настап пред илјадници луѓе.

Таа се сети дека во салата владеела целосна тишина и дека во еден момент не била сигурна дека ќе може да каже или да отпее ниту еден збор. Сепак, кога застанала пред микрофонот, собрала сила и решила да го изведе настапот до крај, без оглед на нервозата што ја чувствувала. За неа, тој момент бил посветен не само на претседателот, туку и на сите луѓе што ја следеле и ја поддржувале во текот на целата нејзина кариера.

Мерилин Монро и Џон Кенеди

По настапот, таа се сретна и со Роберт Ф. Кенеди, но меѓу спомените од таа вечер не ги зачува само средбите со политичари и познати личности. Особено, еден едноставен, семеен детаљ остана врежан во неа – поддршката од Исидор Милер, таткото на нејзиниот поранешен сопруг Артур Милер, кој беше со неа таа вечер. Токму ваквите моменти покажаа колку, и покрај светската слава, таа ја ценеше блискоста и човечката топлина повеќе од гламурот што ја опкружуваше.

Филмската индустрија е потценета

Сепак, зад сјајот на Холивуд, честопати се криеше и другата страна на славата – чувство на потценетост, неразбирање и борба за основно почитување. Иако беше една од најголемите ѕвезди на своето време, Мерилин во неколку наврати нагласи дека не секогаш се чувствувала рамноправна и доволно ценета во филмската индустрија.

Едно од таквите искуства е поврзано со снимањето на филмот „Мажите претпочитаат русокоси“, каде што глумеше со Џејн Расел. Токму преку вакви ситуации, како што подоцна рекла, таа станувала сè посвесна за разликата помеѓу јавното восхитување и професионалниот третман што го добивала зад камерите.

Таа отворено зборуваше за фактот дека честопати се чувствувала потценета во студискиот систем, каде што не секогаш ѝ биле обезбедени основни услови за работа, како што е соодветна облека. Во такви ситуации, како што подоцна раскажа, таа знаела како да се бори за себе на свој начин, дури и симболично истакнувајќи дека таа е русокосата во филмот со тоа име.

Иако беше една од најголемите ѕвезди во Холивуд, Мерилин Монро никогаш целосно не се вклопи во општествениот живот на филмската индустрија. Таа често велеше дека на многу настани се чувствувала повеќе како декоратор отколку како рамноправен учесник, поканета поради нејзиниот изглед и статус, а не поради нејзината личност.

Затоа таа свесно се дистанцирала од таканаречениот „холивудски живот“, нагласувајќи дека таквата средина не ја исполнува и дека не ја интересира површноста што често ја придружува. Таа ги ценела искрените врски и поедноставните форми на живот повеќе од гламурот и социјалните протоколи.

Сепак, и покрај сè, Мерилин имаше желба за семеен живот и блискост, но не сакаше да се откаже од сопствените искуства и од сè што научила низ животот. Таа внатрешна борба помеѓу потребата за стабилност и лична слобода ја следеше низ целата нејзина кариера.

Таа беше мажена три пати

Мерилин Монро беше мажена три пати, а во последното интервју отворено зборуваше за својата желба да пронајде мирен и стабилен семеен живот. Сепак, свесна за својот необичен животен пат, таа никогаш не ја земаше среќата здраво за готово, туку ја сметаше за нешто кревко и тешко остварливо.

Таа се присети дека на многу млада возраст, на само 16 години, ја презела улогата на домаќинка и дека пораснала во околности што биле значително различни од животот на просечната американска девојка. Токму затоа, како што рекла, рано научила да ги цени малите моменти на стабилност и безбедност.

Иако понекогаш фантазирала за живот како среќно мажена жена со семејство, таа верувала дека искуствата низ кои поминала ја обликувале како личност и дека, и покрај сè, нема целосно да ги промени. Овие размислувања ја одразуваат нејзината постојана внатрешна борба помеѓу желбата за приватен мир и животот што ѝ го донесе славата.

Таа посебно се грижеше за своите пасишни деца, обидувајќи се да ја запознае каква што навистина е, а не преку сликата создадена од медиумите. Сакаше нејзиниот однос со нив да се темели на искреност, а не на сензационалистички приказни и јавни претставувања на нејзиниот живот.

Таа имаше право на своите соништа

Во своето последно интервју, Мерилин Монро зборуваше за животот без разубавувања, нагласувајќи дека преку сопствените искуства научила многу работи што не би ги менувала за ништо. Сепак, таа нагласи дека не би сакала нејзиното дете да помине низ истите тешкотии, иако сметаше дека нејзиното патување е дел од нејзиниот личен развој и нешто низ што мора да живее.

Свесна дека нејзиниот поглед на животот може да им изгледа на некои како рационализација на тешките околности, таа рече дека сè уште верува дека секој човек има свој начин на учење и свој пат. Се надеваше дека преку својата работа ќе може да им пренесе дел од тие искуства и разбирање на другите луѓе, иако остана скромна во врска со тоа како тоа всушност е можно. Сепак, таа нагласи дека секој има право на свои соништа, без оглед на тоа колку се остварливи или не.

Последна средба со новинар

Два дена по завршувањето на интервјуто, новинарот Ричард Мериман ја посетил за заедно да го разгледаат текстот. Подоцна опишал дека таа го пречекала на опуштен и неформален начин, во домашното издание, додека внимателно го читала текстот и ги корегирала деталите.

Додека тој си заминуваше, таа накратко му се заблагодари, што остана запаметено како едноставен, но емотивен крај на нивната последна средба.

Новинарот Ричард Мериман подоцна се сети на еден момент од интервјуто што му останал особено врежан во меморијата. Кога ја прашал дали нејзините пријатели ја контактирале откако била отпуштена од „Фокс Студиос“, во собата владеела долга тишина. Мерилин седнала исправено, видливо засегната од прашањето, и конечно одговорила отсечно: „Не“.

Тој едноставен одговор, без понатамошно објаснување, остави силен впечаток за нејзината осаменост во моментите кога најмногу ѝ беше потребна поддршка.

Само неколку дена по тој разговор, светот ја загуби Мерилин Монро. Нејзината смрт официјално беше констатирана како резултат на акутно труење со барбитурати и можен самоубиствен исход, но околностите на тој настан сè уште денес предизвикуваат бројни прашања, сомнежи и различни теории.

