На 56 години, таа прошета по пистата во бикини и шармираше: „Би убила за таков изглед“ 

Таа пресоблече неколку костими за капење и ја покажа својата завидна фигура, а како што се очекуваше, се најде во центарот на вниманието како ѕвезда на вечерта.

Ревијата на костими за капење на „Спортс илустрејтид“ се одржа во Мајами, а главна ѕвезда на вечерта беше Бетини Френкел , американска манекенка, претприемачка и актерка.

Таа има 55 години , а прошетала по пистата во неколку костими за капење и буквално ги засенила сите други модели со својот изглед.

Таа ја покажа својата цврста и тонирана фигура и исончан тен, а додека одеше по пистата , нејзините совршени стомачни мускули особено привлекуваа внимание .

Не е ни чудо што сите очи беа вперени во Бетена, која зрачеше со голема енергија и одлично се снајде на модната писта, како да не беше во педесеттите години, бидејќи дефинитивно има што да покаже – остави многумина без зборови со својата завидна фигура .

