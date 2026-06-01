Новото истражување е загрижувачко: Во која година од бракот се случуваат најмногу измами?

0 SHARES Сподели Твитни

Иако со години се веруваше дека таканаречената критична седма година од бракот е периодот кога најчесто се јавуваат проблеми и неверство, новото истражување покажува сосема поинаква слика.

Податоците покажуваат дека кризата во љубовните врски , па дури и самата афера , се јавува кај многу парови многу порано отколку што се претпоставуваше претходно.

Изневерувањето во бракот е еден од најтешките емоционални удари што партнерите можат да ги доживеат, а процесот на закрепнување и обновување на довербата често трае со месеци, па дури и години. Терапевтите истакнуваат дека во просек се потребни помеѓу една и две години за да се обнови довербата по неверството, што дополнително покажува колку се длабоки ефектите од овој проблем врз врската.

Критичната седма година повеќе не е правило

Иако долго време се веруваше дека браковите најчесто се распаѓаат околу седумгодишна возраст , истражувањата покажуваат дека релативно мал процент од луѓето всушност почнуваат да изневеруваат тогаш. Податоците покажуваат дека првите сериозни проблеми се појавуваат многу порано, честопати веќе по првите три години од заедничкиот живот .

Околу седум проценти од испитаниците изјавиле дека неверството се случило веќе во првата година од бракот, додека пет проценти признале дека тоа се случило по две години. Најголемиот број од оние што изневеруваат, дури една третина, ја започнуваат неверството точно по околу три години, кога, како што објаснуваат експертите, почетната еуфорија исчезнува и тие влегуваат во рутина.

Најчестите причини за изневерување во бракот

Истражувањето покажува дека речиси половина од испитаниците кои го изневериле својот партнер го наведуваат недостатокот на интимност и емоционална поврзаност во бракот како главна причина . Со текот на времето, партнерот станува дистанциран, што создава простор за незадоволство и барање внимание надвор од врската.

Речиси една четвртина од испитаниците истакнале дека доаѓањето на децата значително ја променило динамиката на врската, го зголемило притисокот и го намалило времето за врска. Исто така, 16 проценти признаваат дека едноставно чувствувале досада и им било потребно возбудување, што ги довело до неверство.

Експертите предупредуваат дека современото темпо на живот дополнително ги забрзува овие процеси и дека паровите денес стигнуваат до кризи многу порано од претходните генерации, што дополнително ја менува сликата за стабилноста на бракот во современото општество.

The post Новото истражување е загрижувачко: Во која година од бракот се случуваат најмногу измами? appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: