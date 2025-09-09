Петте најштетни вечерни навики

0 SHARES Сподели Твитни

Вечерните навики имаат силно влијание врз квалитетот на вашиот сон и вашето целокупно здравје. Иако може да изгледаат безопасни, одредени модели на однесување пред спиење можат да го оштетат и вашето физичко и ментално здравје на долг рок. Експертите и лекарите предупредуваат дека малите промени во вашата вечерна рутина можат да направат голема разлика. Значи, според различни експерти, ова се некои од најштетните вечерни навики.Користење на мобилни телефони и компјутери пред спиењеСината светлина се меша во лачењето на мелатонин, хормон кој го регулира сонот. Здравствените советници нагласуваат дека луѓето кои ги користат своите мобилни телефони или компјутери непосредно пред спиење честопати имаат тешкотии да заспијат и имаат полош квалитет на спиење.Доцна и срдечна вечераСпоред нутриционистите, јадењето тешки, масни оброци доцна навечер го оптоварува дигестивниот систем, што може да доведе до горушица и немирен сон. Многу од нив препорачуваат вечера најмалку два до три часа пред спиење.Прекумерна консумација на алкохолИако алкохолот може да создаде впечаток на опуштеност, експертите истакнуваат дека тој всушност ја нарушува структурата на сонот. Луѓето кои пијат навечер често се будат во текот на ноќта и се чувствуваат уморни наутро.Прескокнување на релаксација пред спиењеВечерната рутина е важна за смирување на умот и телото. Ако одиме директно во кревет по напорен ден без да се опуштиме – без разлика дали преку читање, медитација или топла бања – поголема е веројатноста да имаме нарушен и лош квалитет на спиење.Премногу гледање телевизија непосредно пред спиењеМногу луѓе сметаат дека гледањето телевизија навечер е безопасно, но лекарите предупредуваат дека предолгото седење пред екран може да го одложи природното чувство на поспаност. Покрај тоа, содржината што предизвикува стрес или напнатост го отежнува заспивањето.Спроведувањето поздрави навики навечер може значително да го подобри квалитетот на спиењето и целокупното здравје, а малите промени честопати прават најголема разлика.

Пронајдете не на следниве мрежи: