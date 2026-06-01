Повеќе трошење, помалку придонес: Дали Грција станува јужен товар на НАТО?

Озџан Акинџи е аналитичар со фокус на геополитичките стратегии на Турција, регионалната динамика на моќта и пресекот помеѓу медиумските наративи и надворешната политика.

Дебатата за поделба на товарот во НАТО обично се заснова на целите за трошење на одбраната и придонесите во силите.

Сепак, подлабокиот предизвик на алијансата сè повеќе лежи на друго место: дали земјите-членки го зајакнуваат колективното одвраќање или ги пренасочуваат ресурсите кон регионалните ривалства.

Оваа дилема е особено видлива на јужниот дел на НАТО. Грција нагло ги зголеми трошењето на одбраната и воените набавки во последниве години, првенствено преку системи насочени кон балансирање со Турција во Егејот и Источниот Медитеран.

Додека Атина ги претставува овие потези како форма на одвраќање, поширокиот стратешки исход останува двосмислен.

Наместо да го зајакне колективниот став на НАТО против Русија или Кина, сегашниот пристап на Грција ризикува да го пренасочи вниманието и ресурсите на Алијансата кон конкуренцијата во рамките на Алијансата.

Како резултат на тоа, Атина генерира политички и оперативни трошоци кои се чини дека го надминуваат нејзиниот нето придонес кон Алијансата.

Теоријата за рамнотежа на заканата обезбедува корисна рамка за разбирање на оваа динамика.

За разлика од класичниот реализам на рамнотежа на моќ, оваа теорија тврди дека државите реагираат не само на сурова моќ, туку и на перципирани закани обликувани од четири варијабли: агрегатна моќ, географска близина, офанзивна способност и перципирани намери.

И покрај големите асиметрии во населението, економскиот обем и воениот капацитет, Грција постојано ја позиционира Туркије како своја примарна стратешка закана.

Ова поттикна високи трошоци за одбрана и стратегија на квалитативно асиметрично балансирање изградена околу надворешни партнерства и набавка на напредно оружје.

Самата нерамнотежа е значајна.

Турција, со население од околу 85 милиони и буџет за одбрана што се приближува до 30 милијарди долари во 2025 година, ја одржува втората најголема воена сила на НАТО.

Исто така, работи на широка стратешка географија што се протега од Црното Море до Сирија, Ирак и Источниот Медитеран.

За споредба, Грција има население од околу 10,5 милиони, а трошоците за одбрана се проценуваат на 8,4 до 8,6 милијарди долари, што претставува речиси 3 проценти од БДП.

Ова останува меѓу највисоките нивоа на пропорционално трошење во рамките на НАТО.

Опсесијата на Грција со Турција

Атина, исто така, започна долгорочна програма за модернизација на одбраната, која се предвидува да достигне 25-28 милијарди евра до 2036 година.

Голем дел од овој напор е експлицитно поврзан со перцепираната турска закана во Егејот. Сепак, само високите трошоци не мора нужно да се претворат во ефективен придонес на алијансата.

Споредбите на персоналот дополнително ја истакнуваат асиметријата.

Турција одржува приближно 355.000 активен персонал и околу 379.000 резервисти, заедно со значително оперативно искуство од распоредувањата во Сирија, Либија и регионот на Црното Море.

Грција има приближно 143.000 активен персонал и 221.000 резервисти. Во меѓувреме, трошоците за персонал, според извештаите, трошат повеќе од 65 проценти од грчкиот буџет за одбрана, што е далеку над просекот на НАТО.

Ова ја ограничува флексибилноста за поширока модернизација на силите и оперативна проекција.

Кога се вклучени паравоените сили, вкупната воена и паравоена сила на Турција надминува 880.000 лица.

Ова ја прави Турција втора најголема воена сила на НАТО и оперативен столб на јужното крило во однос на логистиката, длабочината на работната сила и регионалната проекција на моќта.

Ова создава структурна несовпаѓање. Грција издвојува значителен дел од своите ресурси за регионално балансирање наспроти Туркије, наместо за подобрување на пошироките капацитети на НАТО.

Моделот на набавки го зајакнува овој тренд.

Во последниве години, Грција потпиша големи договори за оружје што вклучуваат 24 борбени авиони Дасо Рафал, француски фрегати од класата Белхара и 20 авиони Локид Мартин Ф-35 Лајтнинг II од Соединетите Американски Држави.

Најсимболично важниот проект е иницијативата за воздушна и ракетна одбрана „Ахилов штит“, проценета на околу 3 милијарди евра.

Системот интегрира израелски технологии, вклучувајќи ракети ПУЛС, СПАЈДЕР, Барак MX и Давидов чатал. Грчкиот парламентарен комитет ги одобри клучните елементи на програмата во март 2026 година.

