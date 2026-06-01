Ралф Шумахер се ожени: Тој кажа „да“ на својот 14 години помлад партнер

Ралф Шумахер (50), поранешен возач на Формула 1 и брат на Михаел Шумахер, и неговиот партнер Етјен Буске-Касен се венчаа во саботата, (36), а веста ја објавија сите светски медиуми.
Тридневната прослава беше организирана во Сен Тропе , која подоцна стана еден вид спектакл на германскиот канал Скај. Имено, свадбата на Ралф Шумахер и Етјен беше епилог на документарецот „Ралф и Етјен: Велиме да“ , кој беше прикажан на гореспоменатиот канал.
Како што вели поранешниот возач на Формула 1, идејата зад проектот била да се доближи светот до приватниот живот на двојката, но и да се „скршат“ одредени стереотипи во врска со истополовите врски.
Прославата започна претходната вечер. Тие организираа забава со посебен дрес-код „Сите во бело“ , додека граѓанската венчавка се одржа во градското собрание. И Ралф и Етјен носеа идентични темно сини костуми.
Синот на Ралф, Дејвид, беше ѕвездата на свадбата, служејќи како кум на неговиот татко. Тој е син од неговиот прв брак со Кора Бринкман , кој заврши пред повеќе од една деценија.
