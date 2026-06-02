Салма Хаек и нејзиниот сопруг присуствуваа на Ролан Гарос: Седа коса и деколте во преден план

Салма Хајек и нејзиниот сопруг Франсоа-Анри Пино го гледаа натпреварот од Отвореното првенство на Франција во Париз на 31 мај, каде што актерката привлече внимание со црно модно издание и природно седа коса.

Хајек и нејзиниот сопруг беа меѓу познатите гости на осмиот ден од Ролан Гарос. Тие го гледаа дуелот помеѓу Холанѓанецот Јеспер Де Јонг и Германецот Александар Зверев, кои победија во три сета со резултат 7-6, 6-4, 6-1.

За своето појавување на трибините, Пинолт избра бела маичка, сиви фармерки, црни мокасини и црна кожна јакна, додека Хајек носеше црн топ со црвени детали, црни кожни бермуди до колена и светло црвена прошиена чанта.

Таа го надополни изгледот со лесна шминка, очила за сонце и природно брановидна коса со видливи седи влакна, а подоцна додаде и црна шапка.

Актерката објави фотографии од турнирот на Инстаграм, каде што напиша: „На Ролан Гарос со мојот сопруг. Беше толку возбудливо да се гледа како Алекс Зверев победува!“

Хајек претходно неколку пати изјави дека го прифаќа својот природен изглед и дека престанала да ја бои косата.

Тој има ист пристап кога сака привремено да ја покрие седата коса. Во 2024 година, таа откри на социјалните мрежи дека за ова користи маскара, објаснувајќи дека може да ја затемни непослушната коса без да мора редовно да ја бои на секои три недели.

