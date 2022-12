Следната година мора да ја ослободиме цела Украина (ВИДЕО)

Украинскиот претседател Володимир Зеленски, во првата изјава откако допатува во САД, објасни што е делумно целта на посетата, но и ги најави своите очекувања за натамошниот тек на војната.

„Денеска сум во Вашингтон за да му се заблагодарам на американскиот народ, претседателот и Конгресот за помошта што очајно ѝ е потребна на Украина. И да ја продолжиме соработката, за да се доближиме до нашата победа“, напиша Зеленски на социјалната мрежа Телеграм, споделувајќи неколку фотографии од пристигнувањето.

Тој додаде дека ќе одржи серија преговори за зајакнување на стабилноста и одбранбените способности на Украина.

„Со претседателот Бајден особено ќе разговарам за билатералната соработка меѓу Украина и САД. Следната година мора да го вратиме украинското знаме и слободата на територијата на целата наша земја, на целиот наш народ“, напиша Зеленски.

Тој веќе стигна во Белата Куќа, каде беше пречекан од американскиот претседател Џо Бајден и првата дама Џил.

President Biden and first lady Jill Biden welcome Ukrainian President Volodymyr Zelensky (@ZelenskyyUa) to the White House on his first foreign trip since the Russian invasion. pic.twitter.com/OhKxek3oQM

— CSPAN (@cspan) December 21, 2022