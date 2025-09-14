Страв кај Германците: 62% се плашат од руски напад врз НАТО, мнозинството бара казнени мерки против Москва

Според најновата анкета, мнозинството Германци се загрижени за можен напад на Русија врз земји-членки на НАТО, како Полска или Литванија. 62 отсто од анкетираните изразиле страв, додека 28 отсто не го делат овој страв, а 10 отсто не дале конкретен одговор.

Анкетата следи по неодамнешниот руски напад врз Украина и навлегувањето на дронови во полскиот воздушен простор, кое предизвика интервенција на НАТО-силите. Воени извори предупредуваат дека не е јасно дали ова бил случаен инцидент или тест на одбраната на Алијансата.

Истовремено, мнозинството Германци поддржуваат построги економски мерки против Русија: 49% сметаат дека треба веднаш да се прекинат сите испораки на руски гас и нафта за ЕУ, додека 51% сметаат дека замрзнатите руски средства во ЕУ треба да се користат за поддршка на Украина.