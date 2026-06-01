Туширање секој ден: да или не? Еве што велат дерматолозите

Редовното туширање е навика која повеќето возрасни не ја доведуваат во прашање, како миењето заби или плаќањето сметка. Сепак, дерматолозите предупредуваат дека многу луѓе прават грешки кога станува збор за тоа – или со тоа што се тријат премногу силно и ја сушат кожата или со тоа што чекаат предолго за миење, па затоа е важно да се пронајде вистинската рамнотежа.

Идеалната мерка е некаде на средина: да бидете доволно чисти за да не ги вознемирувате колегите, но не и толку темелни што ќе ви испадне кожата, пишува GQ.

Колку често треба да се туширате?

За повеќето возрасни, туширањето секој ден е во ред, а во некои случаи секој втор ден е доволно. Идеалната фреквенција зависи од фактори како што се типот на кожа, начинот на живот и околината во која живеете.

„Оние кои многу се потат, вежбаат секојдневно или работат во услови каде што се изложени на нечистотија треба почесто да се тушираат. Од друга страна, луѓето со сува или чувствителна кожа може да имаат корист од поретко туширање“, објаснува д-р Брендан Камп, дерматолог во Њујорк.

д-р Ксенија Кобец, дерматолог и директорка на козметичка дерматологија во Центарот „Монтефиоре Ајнштајн“, додава дека возраста исто така игра важна улога.

„На помлада возраст, мажите имаат тенденција да имаат зголемено производство на себум и подобра природна хидратација на кожата, поради што добро го толерираат секојдневното туширање“, вели таа. Но, овие придобивки се намалуваат помеѓу 40 и 50 години. „Кожата станува посклона кон сувост и иритација, па затоа секојдневното туширање одеднаш може да стане премногу агресивно“, додава д-р Кобец.

На луѓето со хронични кожни заболувања им се препорачува и поретко да се тушираат. „Секој контакт со вода го зголемува трансепидермалното губење на влага, што може да ја влоши сувоста, иритацијата и егземата“, објаснува д-р Кобец.

Ризиците од пречесто и преретко туширање

Некои луѓе сакаат да се тушираат повеќе пати на ден – за да се разбудат, да ја измијат потта по тренинг или да се освежат пред спиење. Само по себе ова не е проблем, но го зголемува ризикот од нарушување на заштитната бариера на кожата.

„Ова е поверојатно да се случи ако користите топла вода, груби сапуни или се туширате долго“, вели д-р Камп.

Истото важи и ако вашата кожа е природно сува или реактивна. Ако мора да се туширате повеќе од еднаш, д-р Кобец советува да направите само едно темелно туширање, а другите да ги ограничите на брзо плакнење.

Од друга страна, недоволно честото туширање носи и свои ризици. Натрупувањето пот, бактерии и нечистотија може да доведе до непријатен мирис на телото, фоликулитис, акни на телото, па дури и развој на габи во области како што се пазувите и препоните, вели д-р Кобец.

„Клучот е во рамнотежата“, истакнува таа.

„Претерувањето може да ја оштети заштитната бариера на кожата, додека недоволната хигиена може да доведе до запушени пори и иритација.“

Дали туширањето по тренинг е задолжително?

За повеќето луѓе кои редовно вежбаат, распоредот за туширање е диктиран од нивниот тренинг. Но, дали туширањето по секоја физичка активност е навистина потребно? Ако се потите, треба барем брзо да се истуширате.

„Ако потта ви остане на кожата со часови, може да предизвика иритација и акни“, предупредува д-р Кобец.

Ако сте натопени во пот по тренинг, во ваш најдобар интерес е барем да ги исчистите областите што најмногу се потат – градите, грбот, пазувите и препоните – ако веќе немате време за целосно туширање.

Утринско или вечерно туширање: што е подобро?

И утринското и вечерното туширање имаат свои предности.

„Утринското туширање помага да се разбудите за денот што претстои и го отстранува маслото што се насобрало преку ноќ. Од друга страна, вечерното туширање помага да се измијат сите нечистотии што се насобрале во текот на денот и ја одржува вашата кожа чиста по дневните активности“, вели д-р Камп.

Одлуката на крајот зависи од личните преференции и начинот на живот. Сепак, од чисто хигиенска гледна точка, туширањето навечер е предност бидејќи отстранувате сè што се насобрало на вашата кожа во текот на денот пред спиење.

Совети за туширање што е добро за вашата кожа

И двајцата дерматолози истакнуваат дека колку често се туширате е всушност помалку важно од тоа што правите за време и по туширањето. Лоши вести за љубителите на топла вода: дерматолозите препорачуваат краткотрајно, млако туширање. Ако не сте подготвени да се откажете од пареата, надоместете го тоа со избор на вистински гел за туширање.

„Препорачувам нежни формули со ниска pH вредност, без мирис или со многу слаб мирис и кои содржат хидратантни состојки за поддршка на бариерата на кожата, како што се глицерин, хијалуронска киселина, церамиди и ниацинамид“, вели д-р Кобец.

Таа додава дека не е потребно секој пат да го пениш целото тело. Наместо тоа, фокусирајте се на областите на кои навистина им е потребно – пазуви, препони и стапала – и бидете понежни или дури и прескокнете го сапунот на областите што се потат помалку.

Уште поважно е да нанесете лосион за тело по туширањето, додека кожата ви е сè уште влажна.

„За пациентите, особено мажите, на кои не им се допаѓа чувството на густи креми, препорачувам полесни лосиони со истите хидратантни состојки“, вели д-р Кобец.

Тој предлага да чувате шише до пешкирот за да ја направите навиката автоматска.

Прилагодувањето на вашите навики за туширање не треба да бара премногу размислување. Едноставно земете предвид колку се потите или се валкате во текот на денот, колку е отпорна вашата кожа и дали временските услови или тренинзите бараат почесто и темелно миење.

„Клучот е да се балансира хигиената и здравјето на кожата“, вели д-р Камп.

„Туширајте се доволно често за да ја отстраните потта, мирисите и нечистотијата, но не толку често за да ја лишите кожата од нејзините природни масла.“

Исто така, не ја потценувајте важноста на негата на телото. За да ја одржите вашата кожа здрава, избегнувајте груби сапуни и пилинзи и изберете хидратантни гелови за туширање и лосиони кои ја штитат нејзината природна бариера.

