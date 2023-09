0 SHARES Сподели Твитни

Здравата исхрана може да биде ефикасен начин за одржување на здраво срце или да помогне во управувањето со срцевите заболувања. Постојат неколку начини на кои можете да го поддржите здравјето на срцето, од да останете активни до управување со стресот. И според Елизабет Клодас, д-р. med., FACC, овластен кардиолог, основач на Клиниката за превентивна кардиологија и основач и главен медицински директор на Step One Foods, давање приоритет на исхраната е една од најважните работи што можете да ги направите за да го заштитите вашето срце, пишува Eat This, Not Тhat.

Четири намирници за здравјето на срцето: Кардиолозите ги јадат секој ден

Исхраната игра интегрална улога во многу фактори на ризик за срцеви и кардиоваскуларни болести, така што здравата исхрана може да биде ефикасен начин за одржување на здраво срце и спречување или помагање во справувањето со срцевите заболувања.

„Постојат седум главни модифицирани фактори на ризик за болести на срцето и крвните садови. Тие вклучуваат висок холестерол, висок крвен притисок, висок крвен шеќер/дијабетес, прекумерна тежина, лоша исхрана, пушење и неактивност. Ако погледнете, можете да видите на таа листа дека првите пет се делумно или целосно поврзани со она што го јадеме“, рече др. Клодас.

Таа откри каква храна редовно јаде за да го одржува своето срце во добро здравје. Секој ден, таа има за цел да вклучи четири групи на хранливи материи во нејзините оброци, од кои повеќето доаѓаат од храна од растителна основа.

Омега-3 масни киселини, како што се јаткастите плодови и семките

Првата на листата на здрави за срцето храна која кардиолог ја јаде во еден ден е онаа која содржи омега-3 масни киселини, како див ориз, црвена леќа, спанаќ, грав, зимски тиквички, семе од коноп, семе од чиа, ореви, див лосос, сардини, харинга и говедско месо хрането со трева.

Исхраната игра интегрална улога во многу фактори на ризик за срцеви и кардиоваскуларни болести, така што здравата исхрана може да биде ефикасен начин за одржување на здраво срце и спречување или помагање во справувањето со срцевите заболувања.

„Омега-3 масните киселини имаат антиинфламаторно дејство, помагаат во малку разредување на крвта за да се спречи формирање на згрутчување на крвта, го намалуваат крвниот притисок и помагаат во подигнување на добриот холестерол додека ги намалуваат триглицеридите“, вели д-р. Клодас.

Антиоксиданси, како бобинки

Ако сакате да го подобрите здравјето на срцето, важно е да се справите и да го намалите хроничното воспаление, кое е поврзано со мноштво здравствени проблеми, а истражувањата покажуваат дека неговото намалување може да помогне да се избегнат срцеви заболувања и мозочен удар.

Некои од најдобрите намирници богати со антиоксиданси се: домати, портокали, диви боровинки, спанаќ, темно чоколадо и зелен чај.

Додавањето храна која е преполна со антиоксиданси во вашата исхрана може да помогне во вашите напори да се борите со хронично воспаление.

„Антиоксидансите се борат против слободните радикали во нашето тело, го забавуваат стареењето, го намалуваат воспалението и ги неутрализираат сите циркулирачки токсини“, објасни др. Клодас.

Некои од најдобрите намирници богати со антиоксиданси се: домати, портокали, диви боровинки, спанаќ, темно чоколадо и зелен чај.

Влакна од цела храна, како што се цели зрна

Влакната се клучен аспект на здравата, добро заокружена исхрана, но многумина од нас не добиваат доволно од нив. Влакната помагаат да бидете сити долго откако ќе го завршите оброкот и ви помагаат да одржувате здрава тежина.

Во продолжение објасни д-р. Клодас, „влакната помагаат во одржување на здрав цревниот микробиом и го одржуваат нивото на холестерол ниско со тоа што ја спречуваат неговата апсорпција во дигестивниот тракт“.

Влакната се клучен аспект на здравата, добро заокружена исхрана, но многумина од нас не добиваат доволно од нив.

Жените треба да се стремат кон 25 грама влакна секој ден, а мажите околу 38 грама. Вие природно можете да ги наполните влакната од овошје и зеленчук. Некои од најдобрите намирници богати со растителни влакна што треба да ги додадете во вашата исхрана вклучуваат грашок, трици, семки од калинка, ленено семе, суви смокви, конзервирана тиква, банани, срца од артишок, валани овес, булгур и бисер јачмен.

Растителни стероли, како што се лиснатите зеленило

Растителните стероли или „фитостероли“ се природни растителни компоненти кои ја спречуваат апсорпцијата на холестеролот во вашиот дигестивен систем, објасни др. Клодас.

Јадењето растителна храна која содржи фитостероли е безбеден начин за намалување на нивото на холестерол и спречување на здравствени проблеми како што се мозочен удар и срцев удар. Покрај тоа, тие можат да помогнат да се намали ризикот од дијабетес, рак и дебелина.

Пронајдете не на следниве мрежи:©ПУЛС24.МК Вестите на интернет страницата на редакцијата ПУЛС24.МК може да се користат исклучиво за лично информирање. Без писмена дозвола од ПУЛС24.МК или посебен договор, не е дозволено преземање, користење или реемитување на вестите.