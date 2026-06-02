Јадењето на овие намирници може негативно да влијае на здравјето на бубрезите: Намалете го нивниот внес

Бубрезите се еден од најважните органи во човечкото тело, а нивната задача е постојано да ги филтрираат токсините и да одржуваат рамнотежа на течностите. Иако честопати не размислуваме за нивното здравје сè додека не се појават проблеми, нашата дневна исхрана може да има значително влијание врз нивната функција и долгорочното здравје.

Многу храна што вообичаено се смета за безопасна, всушност може да претставува дополнителен товар за бубрезите, особено ако се консумира во поголеми количини или кај луѓе кои веќе имаат намалена функција на бубрезите.

Зелениот лиснат зеленчук како спанаќот и блитвата содржат големи количини на оксалати и калиум, што може да го зголеми ризикот од камења во бубрезите кај чувствителни лица. Иако готвењето може да ги намали оксалатите, нивоата на калиум сепак остануваат високи, поради што кељот или зелката често се препорачуваат како поблаги алтернативи.

Готовите и конзервираните оброци што содржат значителни количини сол се исто така голем проблем. На пример, само една порција готова супа може да содржи до 900 мг натриум, што претставува дополнително оптоварување на бубрезите и може да влијае на покачен крвен притисок. Експертите советуваат подготовка на домашни оброци или избор на производи со намалена содржина на сол.

Газираните пијалоци , особено темните, често содржат фосфорни додатоци кои лесно се апсорбираат и можат негативно да влијаат на крвните садови и функцијата на бубрезите. Поздрава алтернатива е водата или минералната вода со додаток на природен овошен сок.

Преработеното месо , како што се сувомеснатите производи и готовите сендвичи, е богато со сол и конзерванси, што претставува дополнителен товар за бубрезите. Многу подобар избор е свежо подготвеното месо дома.

Сличен проблем претставуваат и замрзнатите готови оброци, кои често содржат скриени количини на натриум. Редовното проверување на етикетите може да ви помогне да изберете поздрави опции со помалку сол.

Овошјето и зеленчукот богати со калиум , како што се бананите, авокадото и портокалите, можат да претставуваат ризик за луѓе со ослабена функција на бубрезите, бидејќи вишокот калиум може да доведе до сериозни компликации. Во овие случаи, јаболката, бобинките и грозјето се побезбеден избор.

Целите зрна и кафеавиот ориз , иако хранливи, содржат повеќе фосфор и калиум, што може да биде проблематично за пациенти со бубрези. Белиот леб, хељдата или булгурот се препорачуваат како поблаги алтернативи.

Алкохолот дополнително го дехидрира телото и го отежнува функционирањето на бубрезите, особено кога се консумира во големи количини. Се препорачува умерено пиење и пиење вода помеѓу алкохолните пијалоци за да се намали негативното влијание.

Експертите, исто така, предупредуваат против прекумерната консумација на црвено месо , кое во студиите е поврзано со зголемен ризик од проблеми со бубрезите. Заменувањето на само една порција црвено месо неделно со друг извор на протеини може значително да го намали тој ризик.

