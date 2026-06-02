Јелена Розга за својот младешки изглед: Не сум видела сонце 15-20 години

Регионалната музичка ѕвезда Јелена Розга со години се смета за една од најнегуваните и најмладо изгледачките јавни личности на сцената, а сега откри што смета дека е клучно за нејзиниот изглед.

Пејачката во емисијата „Шоу Тајм“ призна дека негата на кожата отсекогаш ѝ била приоритет и дека почнала да инвестира во неа уште на почетокот на својата кариера.

„Од моите први приходи, не купував чевли или фустани, туку креми. Веќе во моите дваесетти години, редовно одев на третмани и сериозно се грижев за мојата кожа“, рече таа.

Потоа додаде дека никогаш не спие со шминка на лицето и дека редовно ја отстранува.

„Никако. Дури и да сум најуморна, не знам што… нема изговор. Секогаш е секој ден, нема прескокнување. Кога имав дваесет и нешто години, одев на некаков третман, го избегнував сонцето“, рече таа.

Нејзината изјава за избегнување на сончање, за која верува дека е една од главните причини зошто го одржала својот младешки изглед, привлече особено внимание.

„Не сум видела сонце 15 до 20 години. Избегнував сончање затоа што верувам дека негата на кожата е најважна работа“, истакна таа.

