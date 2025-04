Љубљана ќе биде домаќин на значајни дизајнерски настани во Европа.

0 SHARES Сподели Твитни

Љубљана, Словенија, 24.04.2025 година – Од 5 до 8 јуни 2025 година, главниот град на Словенија ќе биде домаќин на Европскиот фестивал за дизајн и Европските награди за дизајн, што се едни од најпрестижните настани за графички дизајн во Европа. Годинава, фестивалот ја става екцентричноста во централно внимание, додека клучната тема е “Екцентричност во Фокус”. Организатор на овој амбициозен настан е Европската Федерација за Дизајн и Фондацијата Брумен, од кои се очекува да привлечат околу 500 учесници од дизајнерската индустрија – дизајнери, предавачи и други специјалисти за визуелни комуникации – во Љубљана.

Европските награди за дизајн, кои првпат беа доделени во 2007 година, се меѓу највисоките индустриски признанија во дизајнот. Воедно се одржуваат во рамки на Европскиот Фестивал за Дизајн, а годинава за прв пат го наоѓаат своето место во Словенија. Организаторите на фестивалот ветуваат динамична програма на различни локации низ Љубљана. Покрај фестивалот и наградите, градот ќе биде домаќин и на состанок на Меѓународниот совет за дизајн, со што уште повеќе се зголемува меѓународното значење на настанот. На конференцијата организирана од Меѓународниот Совет за Дизајн ќе се фокусираат на дискусии и работилници за иднината на дизајнот и неговото влијание во општеството. Со еден билет, посетителите ќе можат да учествуваат на сите настани што се дел од EDF и ICoD.

„Гордост е да сме домаќини на ваков значаен настан во Словенија. ЕДА и ЕДФ ја отвораат можноста Љубљана да биде препознаена меѓу европските културни и уметнички метрополи. Ова е исто така одлична прилика за жителите на Словенија и околните земји да се запознаат со најдобрите дела на европските дизајнери токму овде“, изјави Радован Арнолд, Претседател на Одборот на Фондацијата Брумен, главен организатор на програмата.

Главната конференциска сесија се одржува на 6 и 7 јуни во Гранд Хотел Унион, каде што ќе присуствуваат истакнати дизајнери и теоричари на визуелни комуникации од целиот континент. Ќе учествуваат и словенски експерти како Петера Черне Овен и Нејц Прах. Конференцијата ќе се сосредоточи на тема како иновациите во визуелните комуникации, дизајн за дигитални медиуми, одржливост, општествено одговорни пристапи, и типографијата како клуч за модерната комуникација.

Европскиот фестивал за дизајн 2025 година вклучува и голем број на работилници, изложби и мрежни настани. Љубителите на дизајнот ќе можат да посетат работилница на студиото “Типоренесанса” со Марко Дрпиќ. Програмата ќе вклучува и “Typo Walk” и “Design Walk” низ Љубљана, со презентирање на креативните процеси на водечки дизајнери. Повеќе изложби ќе се одржат во градот, вклучително и главната фестивалска изложба “Ексцентричност – Дизајн надвор од фокус” која ќе биде поставена во Градската сала, претставувајќи дела од над педесет графички дизајнери.

Љубљана со Европскиот Фестивал за Дизајн и Европските Награди за Дизајн 2025 година се утврдува како важен центар за современата визуелна култура и дизајн. Со овој фестивал, се очекува значајно зголемување на репутацијата на градот како европски културен и креативен хаб за меѓународно признание.

