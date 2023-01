0 SHARES Сподели Твитни

Suprug i ja smo jako dugo u braku i imamo dvoje dece, a nedavno sam saznala da ima aferu koja traje skoro deceniju. Redovno je odlazio u posetu svojoj porodici u drugi grad i tamo je započeo aferu sa ženom koju je poznavao od detinjstva. Koliko znam i ona je udata i ima troje dece.

Za aferu mi je ispričala sestra mog muža, koja je bila veoma ljuta na njega i mislila da treba da znam za to, napisala je jedna žena za Miror. Čudno joj je što se on nimalo ne kaje, nije se izvinio, a nije ni objasnio zašto je to uradio. Ponaša se kao da ona nema šta da ga pita ili da se ljuti, iako je poslednjih deset godina njihovog braka spavao sa drugom ženom.

SUPRUG ME VARA POSLEDNJIH DESET GODINA: Nedavno sam saznala, a on se ponaša kao da je to NORMALNO?!

Trenutno ne razgovaramo i ne znam šta da radim. Osećam se poniženo jer cela njegova porodica zna za to, a za mene je užasna pomisao da to saznaju drugi ljudi u našem okruženju – nastavila je ona.- Mislim da treba da preuzmeš kontrolu nad svojim životom. Odlučite šta želite i napravite plan. Veoma je teško kada vaš partner ne želi da komunicira sa vama.

Ljut je što je razotkriven, ali ćutanje nije opcija, čak i ako se slažete da je brak završen i da ćete ga prekinuti. Razumem poniženje i osećaj srama što vam se ovo godinama dešava iza leđa bez vašeg znanja, ali nemate čega da se stidite, ljudi će vas sigurno podržati.

Zaista je strašno početi ispočetka kada ste sa nekim dugo vremena i izgradili život sa njim, ali kada počnete da pravite korake ka novom životu, vaše samopouzdanje će rasti i strah će nestati. Ako vaš muž ne želi da učestvuje, predlažem da i sami odete u savetovalište da vam pomognemo da sve u potpunosti razumete, i da počnete da se bavite time na pravi način – odgovorila joj je Kolin Nolan.

