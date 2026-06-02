(Видео) Протести во САД: Воведен полициски час по жесток судир помеѓу демонстрантите и полицијата

Одлуката беше донесена по серија жестоки судири меѓу демонстрантите и полициските сили. Полицискиот час околу комплексот Делани Хол ќе биде на сила секоја вечер од 21:00 до 6:00 часот наутро додека не се укине, потврди градоначалникот Рас Барака во официјално соопштение.

Овој радикален потег следеше по уште една ноќ на напнати конфронтации меѓу органите за спроведување на законот и демонстрантите пред самиот објект. На фотографиите и видеата што ги преплавија мрежите, можете да видите како насобраните се борат со полицијата за заштитни барикади, додека специјалните сили ги потиснуваат со штитови за да ги разбијат протестите. Видеата објавени на социјалните мрежи, исто така, покажуваат полицајци на коњи како трчаат кон демонстрантите во обид да ги разбијат и растераат групите луѓе.

Детонаторот на немирите: штрајкот со глад во притвор

Големите протести пред Делани Хол започнаа претходно овој месец. Активистите за човекови права објавија дека притворените лица во комплексот започнале масовен штрајк со глад поради ужасните услови за живот во објектот со 1.000 кревети. Притворниот центар стана најновото жариште на отпор и бунт против строгите имиграциски политики и федералните мерки.

Во петокот, се случи промена на сцената. Полицијата на државата Њу Џерси ја презеде безбедноста во објектот, заменувајќи ги федералните агенти на Службата за имиграција и царина (ICE) кои со денови се соочуваа со лутите демонстранти пред објектот.