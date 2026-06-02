Еден збор открива дали некој е искрен пријател или само лицемер: Еве како Владета Јеротиќ го кажуваше тоа

Вистинското пријателство честопати не е она што го замислуваме. Не е важно колку долго се познавате со некого, колку пати сте пиеле кафе заедно или колку фотографии имате од заеднички излегувања. Според мислите на српскиот психијатар и филозоф Владе Јеротиќ , вистинската блискост се открива во многу поедноставен, но и потежок момент – кога добивате критики.

Во тој момент, тврди Јеротиќ, сите маски престануваат и може да се види суштината на врската.

Критиката како огледало на односитеЈеротиќ верувал дека квалитетот на пријателството не се мери според пријатното друштво, туку според начинот на кој човекот реагира кога ќе чуе непријатна вистина.

Ако некој близок ви каже дека не сте во право, начинот на кој го прифаќате тоа покажува многу повеќе од самата врска. Клучното прашање е дали сте спремни да чуете нешто што не ви се допаѓа, но може да ви помогне да се промените.

Токму тука, според него, започнува разликата помеѓу искрен пријател и површен познаник.

Зошто искреното пријателство е реткоПовеќето луѓе избегнуваат отворени критики од страв да не ја оштетат врската. Затоа непријатните вистини често се премолчуваат, а врските остануваат на површината.

Јеротиќ истакна дека токму ова молчење може да нè оддалечи повеќе од искрен збор. Вистински пријател, како што објасни, не е оној кој секогаш одобрува сè што правиме, туку оној кој има храброст да каже кога грешиме.

Иако тоа може да звучи сурово, суштината е дека преку вакви ситуации се гради подлабока доверба.

Едноставен „тест“ на пријателствотоСпоред овој пристап, постои многу јасен момент што ја открива природата на врската. Кога некој ќе ви каже дека не сте во право, вашата реакција станува клучна.

Ако можете да застанете, да размислите и да ја прифатите можноста дека другата личност е во право, врската има потенцијал за вистинска блискост. Меѓутоа, ако реагирате со лутина и го прекинете контактот, тоа често укажува дека врската не била доволно стабилна.

Јеротиќ го опиша тој момент како краток, но многу јасен тест на искреноста.

Моќта на препознавањето: „Во право си“Тој особено ја нагласи важноста на способноста да се прифати критика без его. Зборот „благодарам“ во таков момент, како што рече, носи голема тежина.

Тоа не значи слабост, туку подготвеност за раст и учење. Луѓето кои можат да признаат грешка, според ова разбирање, градат односи кои траат подолго и имаат поголема доверба.

Обратно, отфрлањето на сите критики честопати води до површни и краткотрајни врски.

Како да ја примените оваа идеја во секојдневните односиПоентата не е постојано да ги критикуваме луѓето околу нас, туку да научиме како да комуницираме искрено и без да се повредиме.

Ако забележите дека некој близок прави грешка што го повредува, важно е да го кажете тоа мирно и без осудување. Во исто време, подеднакво е важно да знаете и да ја примите таквата порака без автоматска одбрана.

Таквата размена, иако понекогаш непријатна, честопати води кон посилни и поздрави врски.

Јеротиќовото разбирање на пријателството се сведува на едноставна, но барачка идеја: искрената врска не се гради само врз убави моменти, туку врз подготвеноста да се чуе и прифати вистината, дури и кога таа не е пријатна.

Во оваа смисла, пријателството не е само поддршка во лесни денови, туку и способност да растеме заедно преку непријатни, но важни разговори.

