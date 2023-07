Објавена снимка од нападот на мостот на Крим! Подводни дронови предизвикаа страшни експлозии!

На социјалните мрежи е објавено драматично видео од ударот на подводните дронови на мостот на Крим, пишува Дејли мејл.

На видеото во близина на самиот мост се гледаат огромни огнени топки, а како што пишува британскиот таблоид, експлозиите се слушнале дури до блиските градови.

Судејќи по фотографиите од местото на настанот, еден сегмент од мостот паднал од потпорните столбови.

A video has surfaced that allegedly shows the explosion of the Crimean bridge at night. pic.twitter.com/6pzsFXisrG