СДСМ пак ги дозволува коментарите на социјалните мрежи, и повикува да ловите „ботови“

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) преку објава на социјалните мрежи информираше дека повторно ги овозможува коментарите на своите профили на сите платформи.

Од партијата повикаа на заедничка акција против говорот на омраза и поделбите во јавниот простор.„СДСМ ги враќа коментарите на социјалните мрежи на сите платформи и повикува на заедничка акција.

Ајде заедно да го исчистиме просторот од омраза и поделби.

Означи ВМРО бот.

Реагирај! Вклучи се во акцијата!“, се наведува во објавата.

