Скопје вечерва е 19-ти најзагаден град во светот!

Скопје вечерва е рангиран како 19-ти најзагаден град во светот, со измерени 147 US AQI, што според индексот за квалитет на воздухот се смета за „нездраво за чувствителни групи“.

Концентрацијата на ПМ2.5 честички во воздухот е 10,9 пати повисока од препорачаната годишна вредност на Светската здравствена организација (СЗО).

Здравствените препораки за граѓаните вклучуваат:

Намалување на физичката активност на отворено

Затворање на прозорците за да се избегне внесување на загаден воздух

Носење маска за чувствителните групи кога се на отворено

Користење на прочистувачи на воздух во затворен простор

Граѓаните се советуваат да ги следат мерките за заштита на здравјето, особено оние со респираторни проблеми, хронични болести или деца.