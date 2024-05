Украина го изврши најдлабокиот напад во Русија, погодувајќи рафинерија оддалечена 1.500 километри

Украинско беспилотно летало со долг дострел утрово ја погоди рафинеријата Гаспром Нефтехим Салават во Башкортостан. Според изворот на Украинска Правда, станува збор за дрон SSU кој поставил рекорд со преминување 1.500 километри.

Газпром Нефтехим Салават е една од најголемите компании за рафинирање на нафта и петрохемиско производство во Русија. Специјализирана е за производство на бензин, дизел гориво и други видови нафтени деривати.

Радиј Хабиров, шеф на Башкортостан, пријави денеска напад со дрон врз рафинерија во Башкортостан. Руските медиуми објавија снимки од чадот од пожарот.

1,500 km range record from Ukraine: That was the distance travelled by Ukrainian kamikaze aircraft that hit Russian oil refinery in Bashkiria. https://t.co/kkXcBYo6x4 pic.twitter.com/6uaaqqOb0q

