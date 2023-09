Што да се јаде кога душата бара благо?

0 SHARES Сподели Твитни

Истражувањата покажуваат дека одредени видови на храна можат да помогнат да се задоволи желбата за слатки и шеќер, а се препорачува да се консумираат намирници како овошје, семки или вода.

Постојат многу митови за тоа што ја потиснува желбата за шеќер, но само неколку се поткрепени со истражувања. Со толку многу гласини за тоа што може да ги задоволи желбите, тешко е да се знае која храна е најдобро да се јаде кога копнеете за благо.

Сепак, истражувањата покажуваат дека одредена храна како овошје, вода или семки може да биде адекватна замена која ќе ви ја намали желбата за шеќер.

Овошје

Овошјето е одличен извор на влакна, кои можат да помогнат во балансирање на нивото на шеќер во крвта. Откако следеле 3.518 Австралијци 12 години, истражувачите откриле дека консумирањето умерено количество овошје е поврзано со 36% помал ризик од развој на дијабетес тип 2, според студијата од јуни 2021 година објавена во The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Типот на шеќер во овошјето се нарекува фруктоза, а фруктозата се покажа дека има мало влијание врз шеќерот во крвта кога се зема умерено, според студијата од јуни 2009 година објавена во списанието Journal of Nutrition, и поради влакната нема да предизвика голем скок на шеќерот во крвта.

Бобинките како малини, капини и боровинки можат да бидат одличен извор на хранливи материи, но можат да се погрижат и за желбата за благо која ви се јавува.

Вода

Ако не сте пиеле вода подолго време, можеби ќе почнете да копнеете за нешто благо, дури и ако не сте гладни. Жедта и дехидрацијата често се мешаат како глад и може да доведат до желба за шеќер. Пиењето повеќе вода е поврзано со помалку желби за храна и чувство на глад, според студијата од октомври 2018 година објавена во Physiology & Behavior.

Гума за џвакање

Гумата за џвакање е поврзана со намалена желба за слатки и солени грицки, според Клиниката „Мајо“. Сè додека не содржи шеќер, гумата за џвакање се предлага како брз начин за намалување на поривот.

Утврдено е дека гумата за џвакање го потиснува апетитот, особено желбата за благо, па дури и им помага на луѓето да јадат помалку нездрави грицки, според студијата од мај 2007 година објавена во ‎Appetite‎.

Зеленчук

Листестите зеленчуци како спанаќ, брокула и кељ содржат тилакоиди – кои истражувањата покажуваат дека можат да ја намалат желбата за благо. Јадењето повеќе тилакоиди ги намалило ужинката и желбата за слатка храна кај учесниците, според студијата од август 2015 година објавена во Appetite.

Семиња

Семињата се генерално влакнести и содржат здрави масти и протеини, па затоа одговараат на критериумите. Анасонот има ароматичен мирис и може да го помогне варењето, па џвакањето семе од анасон може да помогне при нагонот за благо. Сепак, ефектот на семето од анасон врз желбата за шеќер не е темелно истражен.

Чиа семињата се одличен извор на влакна и омега-3 масти, а кога јадеме нешто со нив, тоа се акумулира во нашиот стомак, па се чувствуваме посити.

