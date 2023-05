Блинкен: Курти да ги прекине насилните акции на северот на Косово

Американскиот државен секретар Ентони Блинкен го повика косовскиот премиер Албин Курти веднаш да ги прекине насилните акции на северот и повторно да се фокусира на дијалогот што го води Европската унија.

Блинкен изјави дека САД ги осудуваат едностраните дејствија на Владата на Косово за насилно влегување во општинските згради на северот.

„Овие акции се спротивни на сугестиите на САД и ЕУ. Овие активности непотребно доведоа до пораст на тензиите, ги поткопуваат нашите напори да помогнеме во нормализирање на односите меѓу Србија и Косово и ќе имаат последици за билатералните односи на САД со Косово. Ние го повика косовскиот премиер Албин Курти да заземе поинаков курс, а сите страни да се воздржат од понатамошни дејства кои ќе ги разгорат тензиите и ќе промовираат конфликти“, се вели во соопштението на Блинкен.

We strongly condemn the actions by the Government of Kosovo that are escalating tensions in the north and increasing instability. We call on Prime Minister @albinkurti to immediately halt these violent measures and refocus on the EU-facilitated Dialogue.