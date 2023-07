Вака Путин планира да и стави крај на Украина! Руски аналитичар: Се подготвува офанзива од невидени размери!

Во следните месеци Русија ќе се подготви за голема офанзива против Украина, изјави рускиот политички аналитичар Павел Шипилин за Комсомолскаја Правда.

Според Шипилин, тоа ќе биде одговор на саботажа и терористички напади организирани од Украина на територијата на Русија.

Тој истакна дека ширината на фронтот е околу 1.500 километри, што создава проблем во планирањето на офанзива од големи размери.

🇷🇺 The moment before a missile strike on Odessa at night. pic.twitter.com/vhFemM45Ov