Гир ѝ ја честита победата на Силјановска-Давкова: Очекувам соработка за европската иднина на С Македонија

Во одговор на честитката на евроамбасадорот, идната шефица на државата вели оти и таа очекува продолжување на соработката за заокружување на евроинтеграциите на земјава

Евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир денеска преку објава на Икс ѝ ја честита победата на претседателските избори на кандидатката поддржана од ВМРО-ДПМНЕ, Гордана Силјановска-Давкова. Во објавата, Гир додава оти со новата шефица на државата очекува тесна соработка за европската иднина на С Македонија.

Дејвид Гир, амбасадор на Европската Унија во С Македонија

„Честитки до Гордана Силјановска-Давкова за нејзиниот избор за претседател на Северна Македонија. Очекувам тесна соработка со неа за европската иднина на земјата“, пишува амбасадорот на Европската Унија во земјава во објавата на Икс.

Congratulations to Gordana Siljanovska-Davkova upon her election as president of North Macedonia. Looking forward to working closely with her for the European future of the country. — EU Ambassador David Geer (@AmbassadorEU) May 9, 2024

Во одговор на честитката на Гир, Силјановска-Давкова вели оти и таа очекува продолжување на соработката за заокружување на интеграцијата на земјава во Европската Унија.

„Почитуван амбасадор Гир, очекувам да ја продолжиме нашата блиска соработка за заокружување на македонската европска интеграција, нашиот клучен национален стратегиски проект“, вели Силјановска-Давкова.

Dear Ambassador Geer (@AmbassadorEU), I look forward to continuing our close cooperation on the Macedonian European integration , our key national strategic project. — Гордана Силјановска Давкова (@gogamkd) May 9, 2024

За победата на претседателските избори Силјановска-Давкова доби честитка и од еврокомесарот за проширување Оливер Вархеји.

„Честитки за новиот претседател на Северна Македонија! Со нетрпение очекуваме да работиме со претседателката Гордана Силјановска-Давкова за забрзување на потребните реформи за придвижување напред во процесот на пристапните преговори со ЕУ“, пишува европскиот комесар за проширување, Оливер Вархеји во објава на Икс.

Congratulations to the new President of North Macedonia! Looking forward to working w/ President Gordana Siljanovska-Davkova to speed up the necessary reforms to move forward in the accession negotiation process.@gogamkd — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) May 8, 2024

Заблагодарувајќи се за честитките, Силјановска-Давкова во одговорот до Вархеји вели оти со нетрпение очекува да работи со Европската комисија на завршување на најважниот македонски стратегиски проект.

„Македонските граѓани остануваат длабоко посветени на целосна интеграција на нашата земја во ЕУ и оваа стратегиска цел е еден од централните столбови на мојата програма како избран претседател на Македонија“, пишува Силјановска-Давкова во одговорот до Вархеји.

Thank you very much, Mr. Commissioner @OliverVarhelyi!

As one of the founders of the European Movement (@EMInternational) in Macedonia (and former Yugoslavia), I look forward to working with the @EU_Commission to finish the most important Macedonian strategic project

— Гордана Силјановска Давкова (@gogamkd) May 8, 2024

Според 99,82 отсто од обработените избирачи, претседателската кандидатка на ВМРО-ДПМНЕ, Гордана Силјановска-Давкова освоила 560 170 гласа на вчерашниот втор круг од изборите за шеф на државата. Нејзиниот противкандидат Стево Пендаровски, пак, вчера добил 251 541 глас.

На првиот круг од претседателските избори, што се одржа на 24 април, кандидатката поддржана од ВМРО-ДПМНЕ освои 363 085 гласа, а Пендаровски, кој е поддржан од СДСМ, 180 499 гласа.