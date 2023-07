Гледајте што прави новата сила од Истокот! Штотуку лансираа вселенско летало на Месечината, тие ќе направат историски чекор таму!

Индиската вселенска агенција денеска објави дека успешно го лансирала леталото Чандрајаан-3 на Месечината.

„Чандрајан-3 го започна своето патување до Месечината. Здравјето на екипажот е нормално“, се вели во соопштението на агенцијата.

Индискиот премиер Нарендра Моди изјави дека започна „ново поглавје во индиската вселенска одисеја“.

Тој го нарече лансирањето на ракетата големо достигнување што ја потврди „немилосрдната посветеност“ на индиските научници.

Телевизиските снимки покажаа како ракетата полета од космодромот во јужната држава Андра Прадеш, оставајќи зад себе облак од чад и оган, пренесува Ројтерс.

Ќе бидат потребни меѓу 15 и 20 дена за вселенското летало да влезе во орбитата на Месечината, во тој момент научниците ќе почнат да ја забавуваат ракетата за да обезбедат безбедно слетување.

NEW – India launches rocket to land a rover on the Moon.pic.twitter.com/syyjO3dtTu