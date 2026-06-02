Можете да го намалите холестеролот природно – дали знаете кои се клучните намирници?

Високит холестерол е здравствен проблем со кој се соочуваат многу луѓе и иако често се лекува со лекови, исхраната и начинот на живот играат клучна улога во неговата контрола. Хирургот и автор на онлајн содржини, д-р Каран Раџан, истакнува неколку клучни намирници што секој што има висок холестерол треба да ги има во својата кујна. Тие можат да послужат како основа за подготовка на оброци или како замена за нездрави грицки кои тивко ја влошуваат состојбата, пишува Express.co.uk.

Бобинки

Д-р Раџан вели дека бобинките се „богати со полифеноли“, особено антоцијанин, кој го стимулира производството на жолчни киселини. Тој објаснува дека зголеменото производство на овие киселини значи дека „повеќе холестерол се излачува од телото“. Тој додава: „Овие полифеноли дејствуваат и како антиоксиданси, кои можат да помогнат во обвивката на крвните садови. Тие исто така ја ограничуваат оксидацијата на LDL, или „лошиот“ холестерол.“ Јагодите, малините и боровинките се одличен избор за здрава ужина и се достапни во повеќето продавници за храна.

Семиња

Семките содржат здрави масти кои „ја намалуваат апсорпцијата на холестерол во цревата“ и „ја намалуваат синтезата на масти во црниот дроб“, вели д-р Раџан. Овие механизми работат заедно за да го намалат „лошиот“ LDL холестерол, а истовремено да го зголемат или заштитат „добриот“ HDL холестерол. Чиа, тиква, сусам и семки од сончоглед се добар избор. Тие можат да се додадат во овесна каша, смути или да се наросат во салати и други јадења за да се искористат нивните придобивки.

Грав и леќа

Докторот истакнува: „Тие содржат ферментирачки влакна кои го стимулираат производството на масни киселини со краток синџир, што ја намалува синтезата на холестерол во црниот дроб. Тие се исто така богати со растителни протеини кои ја зголемуваат активноста на LDL рецепторите, што значи дека повеќе „лош“ холестерол се отстранува од телото.“ Повеќето видови грав и леќа, вклучувајќи соја, наут и зелена леќа, се многу ефикасни. Британската фондација за срце и Националната здравствена служба наведуваат дека конзервираниот печен грав е практична и здрава опција.

Бидејќи е направен од грав, половина конзерва обезбедува речиси една третина од вашите дневни потреби за растителни влакна, вклучувајќи растворливи влакна кои помагаат во разградувањето на холестеролот. Сосот од домати е исто така богат со ликопен, антиоксиданс поврзан со подобро здравје на срцето.

Сепак, важно е да се внимава на скриен шеќер и сол во сосот. Препорачливо е да се изберат производи со намалена содржина на сол и шеќер и да се избегнува комбинирање на грав со храна богата со заситени масти како што се колбаси, сланина или сирење, бидејќи тоа може да ги поништи позитивните ефекти врз холестеролот.

Овес

Идеална храна за појадок што треба да ја имате при рака е овесот. Д-р Раџан вели: „Тие се богати со пребиотско влакно бета-глукан, еден од најистражуваните пребиотици за намалување на холестеролот.“ Тој објаснува како функционира: „Овесот формира вискозен, растворлив гел што се врзува за жолчните киселини и го поттикнува нивното излачување, принудувајќи го телото да извлече повеќе LDL холестерол од циркулацијата за да создаде нова жолчка.“

Пред да направите какви било значајни промени во вашата исхрана или начин на живот, важно е да се консултирате со вашиот лекар, особено ако земате лекови. Вашиот лекар може да процени дали одредена храна е соодветна за вашата здравствена состојба.

