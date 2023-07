МОМЧЕ (8) НА ПЛАЖА ГО УДРИ ГРОМ! Побегнал од невремето со родителите и сестрата, се обиделе да го спасат

Осумгодишно момче било погодено од гром во бугарскиот град Бургас додека било на плажа со родителите и сестрата.

На пат кон ресторанот ги зафатило силно невреме, кога решиле да побараат засолниште.

“Кога го удри гром, мајка му повика брза помош. Истрчав да проверам дали момчето е при свест. Мајката му дала вештачко дишење, а татко му го масирал срцето”, рекол Никола, случаен минувач кој случајно се нашол на плажата за време на невремето.

Момчето било однесено во болница од неговиот татко, каде што констатирале дека доживеал клиничка смрт.

