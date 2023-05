Тина не си го сакала големиот хит награден со Греми: Ужасна и грозна песна

0 SHARES Сподели Твитни

Тажната вест дека легендарната пејачка Тина Тарнер почина во својот дом на 83-годишна возраст по долго боледување го обиколи светот.

Нејзината богата кариера ја одбележаа бројни хитови, но еден од нив на пејачката лично не ѝ се допаѓал.

Во документарецот на HBO, снимен во 2021 година, пејачката откри дека не ѝ се допаѓа песната „What’s Love Got To Do It“, која се најде на албумот „Private Dancer“ и за која доби Греми.

„Тоа беше ужасна и грозна песна. Јас бев рокерка, а ова беше поп песна“, рече Тина.

Нејзиниот менаџер во тоа време, Роџер Дејвис, бил воодушевен од песната и мислел дека може да биде хит.

„Ѝ кажав дека тоа е како џогирање. Потоа и двајцата станавме и трчавме. Така Тина го доби тој жлеб на песната и ја адаптираше“, изјави Дејвис, а Тарнер потврди.

„Ја сменив таа песна и ја направив моја“, додаде таа.

За потсетување, Тина е првиот афроамерикански уметник и првата Афроамериканка што се најде на насловната страница на Rolling Stone. Rolling Stone ја вброи меѓу 100-те најголеми уметници на сите времиња и 100-те најголеми пејачи на сите времиња.

