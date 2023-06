УМРЕЛЕ ИНСТАНТ: Како изгледало УНИШТУВАЊЕТО на подморницата „Титан“ три километри под вода?

Патниците во подморницата „Титан“ починале наеднаш во една милисекунда, открива докторот Дејл Мол, директор за подводна медицина на американската морнарица. Според него ова значи дека смртта веројатно им била брза и безболна.

– Тоа би било толку ненадејно, тие дури и не би знаеле дека има проблем или што им се случило. Тоа е како да сте тука една минута, а потоа прекинувачот е исклучен. Вие сте живи една милисекунда и сте мртви следниот – вели тој за британски Дејли Мејл.

На Твитер почнаа да се споделуваат видеа од тоа како би изгледала оваа разорна имплозија. Според едно од нив, сè траело само 30 милисекунди.

All five people onboard on Submersible are all very sadly died, OceanGate confirms. This video shows how the accident happened with the submarine.