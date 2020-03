Бебе заразено од КОРОНА ВИРУС почина во САД

Бебе помладо од една година почина во Чикаго, откако беше позитивно на тестот за коронавирусот „Ковид-19“. Детето е веројатно првото новороденче во САД што умре од смртоносната болест. Смртта на детето беше пријавена од Министерството за јавно здравје на Илиноис (ИДПХ) во саботата.

Иако Ковид-19 сè уште не е прогласен за конечна причина за смрт, на детето му беше дијагностицирана болеста пред да умре. „Никогаш порано немало смрт поврзана со СОВИД-19 кај новороденче“, рече директорот на ИДП, д-р Нгози Езике во изјавата. „Ние мора да сториме сè што можеме за да го спречиме ширењето на овој смртоносен вирус. Ако не за да се заштитиме себе, туку да ги заштитиме оние околу нас “.

Истовремено кога Езике изјави дека смртта на детето е прва, група кинески лекари пријавија смрт на десетмесечно бебе кое умрело во Вухан, Кина, на почетокот на избувнувањето на пандемијата. Доенчето, наводно, имало акутна состојба на дебелото црево и починало од повеќекратна слабост на органите по дијагностицирањето со КОРОНА.

Децата и новороденчињата не се сметаат за ризични од „Ковид-19“. Според Центрарот за контрола и превенција на болести, „постарите возрасни лица и лицата кои имаат тешки основни медицински состојби“ се најранливи на вирусот. Во Илиноис, 12 од другите 13 смртни случаи пријавени во саботата биле од луѓе на возраст од 50 години или постари.

85 проценти од 47 смртни случаи на Ковид-19 во државата досега биле меѓу лица на возраст од 60 години и повеќе. На национално ниво, скоро 120.000 Американци се заразени и скоро 2.000 починаа од коронавирусот „Ковид-19“. Со зголемувањето на тие бројки на секојдневно ниво, претседателот Доналд Трамп во саботата објави дека размислува за воведување на карантин на „жариштата“ како што се Њујорк, Њуџерси и Конектикат, во обид да го забави ширењето на вирусот.

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing “hot spots”, New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly.

