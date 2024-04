Брена по концертот во Сараево: Тешко е да се опише возбудата и радоста кога пееш овде по 15 години

0 SHARES Сподели Твитни

Лепа Брена на социјалните мрежи објави фотографии од концертите во Сараево и изрази благодарност до публиката која ја поддржа во Зетра.„Тешко е да се опишат со зборови возбудата и радоста кога после 15 години повторно пеам пред публиката во Сараево. Мојата среќа е уште поголема бидејќи успеав да ги пренесам сите мои чувства, љубов и благодарност за поддршката што ја добив од вас за сите овие години засекогаш благодарна Лепа Брена“, напишала таа. View this post on Instagram A post shared by Lepa Brena (@lepabrenaa)Таа доби бројни пофалби од публиката, колегите и пријателите за одржаните концерти, а меѓу нив и Нина Бадриќ која напишала: „Брена е една. Кариера достојна за восхит“.Брена сакаше да настапи во Сараево во годината во која се слави 40-годишнината од Зимските олимписки игри. Потоа пееше со легендарниот Ѓорѓе Балашевиќ.Присутните уживаа во ретроспективата на нејзината кариера која се протега повеќе од 40 години. Одредени моменти беа особено емотивни за неа, па се расплака за време на изведбата на песните „Пази коме завидиш“ и „Ја немам други дом“.На сцената се појавија и Сенида, Милица Тодоровиќ и Ана Бекута. Од Сараево започна турнејата „Имам песну да вам певам“, а пејачката најави концерти во Брчко, Приједор, Мостар, Зеница, Лакташи и Тузла.

