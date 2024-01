ВИДЕО | Контроверзната тенисерка овојпат претера: И се закани на судијката пред целиот свет

0 SHARES Сподели Твитни

Контроверзната летонска тенисерка Јелена Остапенко е елиминирана во четвртфиналето на ВТА турнирот во Бризбејн од Викторија Азаренка од Белорусија со резултат 2:1 (6:3, 3:6, 7:5), а мечот го одбележа таа кавга со судијката Џулија Кјендли.Во третиот сет, откако противничката поведе со 5:4, дванаесеттата тенисерка на светот реши да ја нападне норвешката судијка и јавно да и се закани пред целиот свет.

Остапенко тврдеше дека топката се одбила дури три пати на половината од теренот на Азаренка пред Белорусинот да удри.

“Ти си слепа! Невозможно е да се игра со тебе, многу грешиш! Три пати отскокна!”, изјави Остапенко, а по тие навреди почна да и се заканува на Кјендли.

“Никогаш повеќе нема да бидеш на мојот натпревар! Никогаш повеќе нема да бидеш на мојот натпревар! Не те сакам на моите натпревари, ти ги уништуваш! Никогаш нема да ти го заборавам финалето во Линц”, се закани.

Jelena Ostapenko is not happy with the umpire in her match against Azarenka:“I never want you at my match again. You will never be at my match. You ruin my matches.” pic.twitter.com/7ns1h6rR7F— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 5, 2024

Остапенко ја потсети норвешката судијка на мечот од 2019 година, во кој загуби од Американката Коко Гауф со 6:3, 1:6, 6:2, кога во неколку наврати жестоко протестираше за одлуките на Кјендлија.

Инаку, Остапенко е позната по бројните расправии со судиите и публиката, најчесто кога греши.

Така беше и сега, бидејќи еден од забавените удари покажа дека Азаренка ја удри топката навреме, а поенот и беше чист како солза.



Пронајдете не на следниве мрежи: