ВИДЕО | Пилотот покажа каде спие во авионот, луѓето пишуваат: „Жал ми е што го гледам ова“

Аko некогаш сте се запрашале дали пилотите спијат додека летаат, ние го имаме одговорот , а етиопскиот пилот и инструктор Теводос Соломон објави видео на Инстаграм во кое покажува како изгледа неговото место за спиење.

Во видеото кое собра 4,9 милиони прегледи, пилотот им покажа на гледачите како изгледа просторот зад пилотската кабина со ограничен пристап, која е опремена со две лежечки седишта. Камерата потоа се префрла на платформа со две тесни лежишта за спиење за кои многумина напишале дека се чувствуваат клаустрофобично.

„Жал ми е што го гледам ова“

„Зарем тоа не е премногу тесно?“, праша еден, а друг додаде: „Нечии рамења едвај се вклопуваат таму. Како е ова во ред за пилоти на должност?

„Жал ми е што го видов ова, сега не сакам повеќе да се качам во авионот“, коментира трет, а многумина биле шокирани од фактот што пилотите дури и спијат во авионот. Дали спијат? Отклучен нов страв“, „Зошто спијат во лет? Тие се платени да управуваат со авионот“ и „Ова ми ја зголемува анксиозноста“ се дел од коментарите.

Инаку, овие специјални кабини за спиење се достапни само на летови кои траат подолго од седум часа, а на долгите летови се присутни три до четири пилоти.

