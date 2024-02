Викторија Бекам како Цеца! Една многу интересна работа што им е заедничка

0 SHARES Сподели Твитни

Годините не се бројка само за одредени познати личности, а зборот „баба“ звучи страшно…

Викторија Бекам , и покрај четирите деца, од кои едното е лудо, како и нејзината снаа, сè уште не е подготвена да стане баба. Модната дизајнерка испаничила кога ја прашале дали е подготвена да има внук или внука за време на неодамнешното интервју за Vogue.

– Исусе! Што?! Мислам дека сè уште не се случува, освен ако не знаеш нешто што јас не го знам, сè уште не се случува – одговори таа збунето.

@voguemagazine You can’t call her Glam-Ma or preferably Victoria quite yet. In this episode of #TheRunThrough podcast, the designer opens up to #ChloeMalle ♬ original sound – Vogue

Да потсетиме, нејзиниот најстар син Бруклин е во брак со актерката Никола Пелц од април 2022 година, и покрај тоа што не сака многу да размислува за тоа дека наскоро би можела да стане баба, Викторија има идеја за тоа kako би сакала нејзините внуци да ја викаат.

– Последен пат кога бев со Ана Винтур, ја прашав: ‘Како те викаат внуците?’ И таа ми рече: ‘Ана’. Мене ми е многу елегантно, па можеби и јас ќе одам на тој начин – изјави дизајнерката.

View this post on Instagram A post shared by @brooklynpeltzbeckham

Заедничко за познатата дизајнерка и фолк ѕвездата Светлана Ражнатовиќ Цеца , која навистина стана баба на три деца (на пат е трето внуче), е тоа што не сака да го прифати тој статус, барем декларативно.

Имено, Цеца не сака внуците да ја нарекуваат „баба“, туку ужива во секој момент што го поминува со Жељко и Крстан, синовите на Вељко и Богдана Ражнатовиќ, кој, да потсетиме, е во долгогодишна состојба.

View this post on Instagram A post shared by C E C A (@cecaraznatovic)

– Не сум им јас баба,има да ме викаат Светлана – го објасни еднаш својот став пејачката.

