Дали Ковид-19 „преку ноќ“ побегнал од лабораторија во Вухан? Се огласи „жената лилјак“: Кој може да обезбеди доказ кој не постои?

Научничката од Институтот за вирологија во Вухан, д-р Ши Зенгли, позната како „жена лилјак“, ги отфрли тврдењата дека Ковид-19 можел да „побегне“ од нивната лабораторија, а таквите тврдења ги нарекла „тажни и неприфатливи“.

Група од 18 научници, вклучувајќи и еден од најистакнатите светски истражувачи на коронавирусот, повторно започнале расправа за тоа дали Ковид-19 „преку ноќ побегнал“ од лабораторија во Вухан.

Предупредувајќи дека нема доволно докази дека таа можност може да се исклучи, групата пишувала во престижното списание „Science“, вклучувајќи ја и Џеси Блум, биолог од Центарот за истражување на канцер во Сиетл, Ралф Бариџа, истражувач на коронавирусите којшто работел со научници во Вухан и Дејвид Релмен, микробиолог и имунолог од Стенфорд.

This is huge. Eminent virologist Jesse Bloom and Ralph Baric call for inquiry into possible lab leak. University of North Carolina’s Baric did Gain of Function research with Shi Zhengli in 2015. For him to say his research partner’s lab may have leaked SARS-CoV2 is significant. https://t.co/fS1jlEj6UY

— Sharri Markson (@SharriMarkson) May 13, 2021