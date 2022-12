0 SHARES Сподели Твитни

Есенските и зимските месеци се период од годината кога повеќето луѓе киваат, кашлаат, се жалат на висока температура, треска, треперење… Но, повеќето патогени се присутни во текот на годината, не само во текот на есента и зимата. Зошто тогаш се разболуваме почесто во овие две сезони отколку во пролет и лето?

Зошто почесто се разболуваме во зима? Научниците конечно имаат одговор

Многу студениот воздух што го дишеме го нарушува имунолошкиот одговор кој се јавува во носот, пренесува „Newsbeast“.

„Ова е прв пат да имаме биолошко, молекуларно објаснување за фактор во нашиот вроден имунолошки одговор кој се чини дека е ограничен од пониските температури“, вели д-р Зара Пател, професор по оториноларингологија и хирургија на главата и вратот на Стенфорд.

Спуштањето на температурата во носот за пет степени Целзиусови убива речиси 50 отсто од милијардите клетки кои се борат против вирусите и бактериите во ноздрите, покажуваат резултатите од студијата објавена во The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

„Студениот воздух е поврзан со зголемена вирусна инфекција, бидејќи во основа сте изгубиле половина од имунитетот само поради тој мал пад на температурата“, вели ринологот д-р Бенџамин Блер, вонреден професор на Медицинскиот факултет Харвард во Бостон.

Сепак, оваа студија беше направена „ин витро“; иако човечкото ткиво се користи во лабораторија за проучување на овој имунолошки одговор, тоа не е спроведено во вистински човечки нос. Често пронајдените „ин витро“ студии потврдуваат, но не секогаш – истакнува проф. Пател.

За да разберат зошто настанува обичната настинка, Блер и неговиот тим, заедно со Мансур Амиџи, кој раководи со Катедрата за фармацевтски науки на Универзитетот Североистерн во Бостон, тргнаа на „научен лов“.

Според научното објаснување, кога респираторниот вирус или бактерија „навлегуваат“ во носот, главната точка на влез во телото, предниот дел од носот го открива патогенот долго пред да го направи задниот дел од носот. Во тој момент, клетките што го обложуваат носот веднаш почнуваат да прават милијарди копии од себе, или таканаречени екстрацелуларни везикули или ЕВ.

За да ја објаснат реакцијата на нашето тело на нападот на патогени што е можно посликовито, научниците го споредија со гнездо на стршлен.

ЕВ не може да се делат како клетки, туку се како мини-верзии на клетки специјално дизајнирани да ги убиваат овие вируси. ЕВ делуваат како мамки, па кога го вдишувате вирусот се лепи за овие мамки наместо да се лепи за клетките – вели Блер.

Понатаму, мини-копиите се исфрлаат од клетките во носната слуз, каде што престануваат да напаѓаат патогени пред да стигнат до нивната дестинација и да се размножат.

Ова е еден од, ако не и единствениот дел од имунолошкиот систем што го остава вашето тело да се бори против бактериите и вирусите пред тие навистина да влезат во вашето тело – објаснува Блер.

Откако ќе се создадат и дисперзираат во назалните секрети, милијарди ЕВ почнуваат да ги совладуваат инвазивните микроби.

