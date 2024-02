ИТНА ЕВАКУАЦИЈА: Во авион откриен куфер полн со РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ

Куфер со радиоактивен материјал „низок интензитет“ бил откриен во авион на „Свис ер“ по слетувањето додека патниците биле во него.

Тимови за итни случаи и специјалисти за радиологија беа повикани на терминалот 1 на аеродромот Ел Прат, кој беше затворен поради „ниско ниво на радиоактивен материјал“.

Патниците кои биле на летот на „Свис ер“ од Барселона до Цирих се ставени во изолација, јавуваат локалните медиуми.

Во меѓувреме, пет работници кои работеле во магацинот кога било откриено излевањето, превентивно биле пренесени во болница.

Swiss Air jet is cordoned off at Barcelona airport after 'radioactive spill' from suitcase with five workers taken to hospital https://t.co/l9v896rkni pic.twitter.com/THGdn4I4by

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 20, 2024