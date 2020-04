Мајка му на Гвардиола почина од КОРОНАВИРУС, потврди Манчестер Јунајтед

Мајката на Пеп Гвардиола почина на 82-годишна возраст од коронавирусот, потврдија од Манчестер Сити.

Долорите Сала Карио почина во Барселона во понеделникот, при што клубот објави изјава преку нивниот официјален профил на Твитер.

Во него се вели: „Семејството Манчестер Сити е опустошено да ја пријави смртта денес на мајката на Пеп, Долорс Сала Карио во Манреза, Барселона, откако договори со коронавирус. Таа имаше 82 години.

„Секој што е поврзан со клубот им испраќа свои најтешки симпатии во ова најстрашно време до Пеп, неговото семејство и сите нивни пријатели“.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020