Насмеана невеста позираше по венчавката во Бејрут, а потоа се сѐ стресе- по трагедијата остана само чад

Либан ги живее можеби најпеколните мигови од своето постоење.

На секоја минута стигнуваат морничавите видеа кои говорат за катастрофата која го потресе целиот свет.

На едно од тие видеа се гледа и како несреќата и го направи пекол најубавиот ден на една невеста.

Имено на снимката се гледа како додека млада невеста се фотографира со бидермаер во рацете буквално и одлетува и се сѐ тресе зад неа.

На видеото се слуша и страшниот звук по кој следуваше трагедијата исполнета со многу чад зад себе, погледнете.

A bride captured shooting her wedding photos moments before the explosions. Disturbing!!

#PrayForLebanon #Beirut pic.twitter.com/sLN8rXLFZg

— #StaySafe (@Iamhornsby) August 5, 2020