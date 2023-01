Нов трипл-дабл на Јокиќ за божиќна радост и влез во историјата (ВИДЕО)

Јокиќ запиша трипл-дабл со 28 поени, 15 скокови и 10 асистенции и така стана четврти кошаркар во историјата на НБА-лигата кој во шест различни сезони стигнал до таков успех. Такво нешто досега им успеа на Расел Вестбрук, Оскар Робертсон и Меџик Џонсон.

What the HECK is this pass, Jokic? pic.twitter.com/uaJoNc4NiS